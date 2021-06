Roberto Berger, ex marito Loredana Bertè/ Lei: “mi nascose fosse miliardario”

Chi è Roberto Berger l’ex marito di Loredana Bertè la regina rock della musica italiana?

Quello tra Roberto Berger e Loredana Bertè è stato un amore passionale e travolgente quello che tra la cantante e il ricco figlio del miliardario Tommaso Berger consumatosi però nel giro di pochissimi anni. E’ il 1983 quando Loredana e Roberto decidono di sposarsi senza alcun preavviso nelle Isole Vergini. Nessuno era a conoscenza della loro frequentazione né tantomeno della possibilità di un matrimonio.

Loredana Bertè, i pestaggi del Padre e la violenza subita/ "Calci, pugni e mi ha violentata. Denunciate"

Roberto aveva dieci anni in meno rispetto alla cantante a cui aveva nascosto le sue origini. Proprio Loredana Bertè, infatti, durante un’intervista parlando del suo primo marito rivelò: “me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse”. Successivamente proprio il padre Tommaso Berger nel libro “Onora il padre” racconta come il figlio Roberto lo abbia non solo tradito, ma anche offeso e derubato. Non solo, Tommaso Berger intervistato da Il Giornale parla così del matrimonio lampo con Loredana Bertè: “appena ventiduenne, s’innamorò di una donna che aveva 10 anni più di lui. Il 31 dicembre mi telefonò dalle Isole Vergini: “Papà, ho da darti una notizia brutta per te e bella per me. Mi sono sposato con la cantante Loredana Bertè”…”.

Fidanzati Loredana Bertè, da Adriano Panatta, Red Canzian a Mario Lavezzi/ "Noi spiriti liberi"

Roberto Berger causa morte: non si conoscono le cause

L’amore tra Roberto Berger e Loredana Bertè dura davvero quanto un gatto in tangenziale. Dopo il matrimonio celebrato nel 1983, la coppia si lascia pochi anni dopo e l’uomo si toglie la vita. La causa della fine del matrimonio sembra però legata ad una bugia detta dall’uomo sulle sue origini familiari: figlio del miliardario Tommaso Berger, l’uomo non volle condividere questa cosa con Loredana Bertè che una volta scoperta decise di terminare il matrimonio. Molti anni dopo la fine del matrimonio, Roberto Berger muore. E’ il 2009 quando l’ex marito muore: una notizia che sconvolge Loredana Bertè che in una intervista disse: “ho perso due mariti, ma credo che il dolore che ho provato è incomparabile per la perdita di Mimì. Quello sì, non lo auguro a nessuno: è una roba universale”.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Bertè e Maria Salvina Dato, genitori Loredana Bertè/ Un rapporto difficile

© RIPRODUZIONE RISERVATA