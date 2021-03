Roberto Bernabei, indagato medico del Papa/ “Dice caz*ate”: Concorsopoli in Toscana

Roberto Bernabei solo lo scorso 24 febbraio era stato nominato il nuovo medico personale di Papa Francesco – dopo il decesso per Covid del precedente dottore in Vaticano, Fabrizio Soccorsi – ma già le polemiche si sprecano: 69 anni, professore ordinario di Medicina Interna e Geriatria al Gemelli di Roma – nonchè direttore della scuola di specializzazione in Geriatria dell’università Cattolica del Sacro Cuore a Roma – Bernabei risulta indagato assieme ad altri 38 nomi per presunti concorsi universitari truccati alla Facoltà di Medicina a Firenze.

Viene ormai definita la “Concorsopoli” della Toscana la maxi indagine condotta dalla Procura di Firenze e che vede coinvolto anche il rettore dell’ateneo fiorentino Luigi Dei dove insegna tra l’altro anche l’ex Premier Giuseppe Conte (per nulla coinvolto nelle indagini, ndr). Il 21 gennaio scorso Bernabei – ora accusato di abuso d’ufficio – dopo essere stato sorteggiato, è entrato nella commissione di uno dei bandi finiti sotto indagine, quello per l’assegnazione della cattedra di Geriatria del policlinico fiorentino “Careggi”. Ora emergono nuove telefonate nelle indagini della Procura che metterebbero in imbarazzo il nuovo medico del Papa: «Sai Roberto Bernabei è come non avere nessuno, perché […] non ha voglia di fare un tubo, è tutto lì preso a dire cazzate in giro che, scusami, uso un termine un po’ brutale, del tipo tranquilli col Covid muoiono solo gli ultraottantenni», avrebbe detto Niccolò Marchionni, professore e presidente della Commissione per l’assegnazione della cattedra, a Giancarlo Agnelli, ordinario di Perugia.

IL NUOVO MEDICO DEL PAPA: ECCO CHI È ROBERTO BERNABEI

Le conversazioni vengono riportate oggi in ampi stralci da “La Verità” mettendo a nudo un presunto sistema di “accordi” per l’assegnazione o meno dei posti nelle cattedre dell’università di Firenze. Un altro filone di inchiesta vede però coinvolto anche dei presunti concorsi indetti dalle facoltà di Firenze, Ancona, della Statale di Milano e Brescia. Al momento il Vaticano non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito: gli inquirenti nelle carte in mano a “La Verità” parlano in generale di «un’associazione per delinquere finalizzata all’alterazione degli esiti delle procedure di reclutamento, sarebbe uno dei tanti con un vincitore predeterminato». Papa Francesco lo ha scelto personalmente due mesi fa il professor Bernabei come proprio medico personale, dopo la scomparsa del compianto dottor Soccorsi: tra i vari incarichi, Bernabei è stato anche presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, e membro dell’European Academy for Medicine of Ageing.

