ROBERTO BERNABEI, MARITO SYDNE ROME/ Chi è? “La sua grande passione è lo sport e…”

Sydne Rome, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, parte proprio parlando di suo marito Roberto Bernabei. “Mio marito l’ho conosciuto grazie a Schillaci durante i Mondiali del 1990″, racconta l’attrice che sottolinea come la grande passione di lui per lo sport e il calcio in particolare abbia contribuito alla nascita del loro amore. L’uomo è particolarmente riservato e, infatti, si conosce soltanto attraverso i racconti di sua moglie. Un cenno arriva anche alla famiglia di lui: “la famiglia di mio marito era molto credente e il fatto che io non potessi partecipare alle varie funzioni era motivo di disagio. – ammette – Dopo aver studiato un anno alla Gregoriana che è un’università per preti e ho capito che è lo stesso credo e che Gesìù era una persona meravigliosa e così ho deciso di diventare cattolica per mettere armonia in famiglia“. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Roberto Bernabei, riservato marito di Sydne Rome

Si chiama Roberto Bernabei il marito di Sydne Rome. L’indimenticabile showgirl, nota anche per il suo accento italo-americano, è convolata a nozze nel 1987. Roberto è è il direttore del reparto di geriatria al Gemelli, insieme hanno due figlie Vanessa ha 29 anni, Jesse ne ha 25. “Sono brasiliane, nate nelle favelas di San Paolo”, ha raccontato qualche tempo fa. Roberto è un uomo che per lavoro e per volontà non ama stare sotto i riflettori, infatti ben poco si conosce di lui. Il noto geriatra è figlio dell’ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei. Poche informazioni sono svelate dalla scheda presente sul portale del Policlinico Gemelli.

Roberto Bernabei, chi è

Al nome di Bernabei infatti si legge “Roberto Bernabei è nato a Firenze il 24 Gennaio 1952 e si è laureato nel 1976 in Medicina e Chirurgia alla Cattolica di Roma dove si è specializzato in Medicina Interna e in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.” Tra le varie cariche acquisite, Bernabei detiene quella di Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere di amministrazione dell’Università.



