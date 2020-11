Roberto Bernabei, marito di Sydne Rome/ “Per il nostro amore, ho deciso di…”

Roberto Bernabei è il marito di Sydne Rome, ma è anche un uomo che non ama i riflettori. Laureato in Medicina e Chirurgia alla Cattolica di Roma dove si è specializzato in Medicina Interna e in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, è direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Consigliere di amministrazione dell’Università. Una carriera brillante quella di Roberto Bernabei che, insieme a Sydne Rome, ha creato una famiglia con la nascita di due figlie, Vanessa e Jesse. Pur essendo sposato da tantissimo anni con l’attrice, Roberto Bernabei ha sempre evitato le luci dei riflettori. Un matrimonio vissuto nella riservatezza della propria quotidianità anche se a svelare qualche dettaglio in più del loro rapporto è stata la stessa attrice.

ROBERTO BERNABEI E LA SCELTA DI SYDNE ROME PER IL LORO AMORE

Quello tra Roberto Bernabei e Sydne Rome è un amore grande e importante. I due sono sposati dal 1987 e, insieme, hanno affrontato sfide importanti. Per amore del marito, l’attrice si è anche convertita alla religione cattolica. A spiegare i motivi di tale scelta è stata la stessa Sydne Rome in un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo in una puntata del programma di Vieni da me trasmessa a dicembre 2019. “La famiglia di mio marito era molto credente – aveva raccontato – e il fatto che io non potessi partecipare alle varie funzioni era motivo di disagio. Dopo aver studiato un anno alla Gregoriana che è un’università per preti e ho capito che è lo stesso credo e che Gesù era una persona meravigliosa e così ho deciso di diventare cattolica per mettere armonia in famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA