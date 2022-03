Roberto Blasi, chi è l’ex marito Scialpi/ “Addio dopo una litigata finita malissimo”

Roberto Blasi è l’exmarito di Scialpi. La coppia si è conosciuta a Bologna nel 2000 come ha raccontato proprio Roberto: “Io e Giovanni ci siamo conosciuti casualmente tramite amici comuni a Bologna negli anni 2000 ci siamo presentati e forse abbiamo passato in comitiva una mezz’ora chiacchierando, poi è finita li ognuno per la sua strada. Dieci anni dopo ero su facebook e mi è arrivata la notifica delle persone che avrei potuto conoscere tra le varie c’era anche quella di Giovanni Scialpi che si era messo sul social forse da non più di un mese. Gli ho chiesto l’amicizia e una volta accettata gli ho mandato un messaggio in privato ricordandogli il nostro incontro bolognese. Non ricordava niente di niente”.

Giovanni Scialpi, Shalpy/ Dall'addio alla musica alla crisi: "Non sono una cattiva persona"

Così i due hanno cominciato a chiacchierare e il resto è storia: “L’incontro a Roma per un caffè, infiniti messaggi al giorno e il mio trasferimento a Roma. La nostra vita di tutti giorni ? La vita di una normale coppia sposata niente di più niente di meno solo con un pò più di estrosità e colore che è lo scotto di essere sposato un artista dove i ruoli sono duplici per entrambi, viviamo la vita di coppia da marito e a marito ma anche da Artista e Manager”.

Shalpy piange a "Storie Italiane"/ "Ho il vuoto dentro e il conto in banca congelato"

Roberto Blasi e Scialpi si sono lasciati?

Un grande amore quello tra Scialpi e Roberto Blasi. Ma anche i grandi amori possono finire ed è quello che è accaduto a Scialpi e a Roberto. A rivelarlo è stato proprio il cantante che dalle pagine del settimanale Chi, in un’intervista di qualche tempo fa ha confessato: “Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora, ma lui, da quasi un mese, è andato via di casa”. Ma cosa è successo tra i due? A rivelare i dettagli è stato sempre il cantante: “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Posso dire che ero innamorato e che non conoscevo davvero Roberto. Siamo stati insieme sei anni e l’amore fino a un certo punto basta a se stesso, ma lui in sei anni non ha mai detto “grazie” e non mi ha mai chiesto “scusa”. E ora se n’è andato senza dirmi che andava via. Perché stava con me? Questo me lo chiedo anch’io, magari per avere visibilità… Lo sa che lui senza dirmi niente ha accettato di fare un duetto con un’altra cantante (Viola Valentino, ndr)? E poi ha fatto un’intervista da solo per un giornale senza dirmi nulla?”.

Scialpi/ "Ultima canzone, poi mi ritiro dalla musica" (Techetechetè)

Un grande dolore per il cantante che tornando alla lite ha rivelato altri dettagli: “Eravamo in macchina: io gli ho detto che non mi sentivo parte della famiglia, gli ho detto che lui di famiglia parlava solo sui giornali. Lui ha iniziato ad alterarsi, gli ho preso il cappellino e gliel’ho lanciato fuori dal finestrino, mai più mi sarei aspettato la reazione violenta che ha avuto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA