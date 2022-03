Roberto Blasi, ex marito Shalpy/ “È stato un amore travolgente”

Roberto Blasi, ex martio Scialpi

Roberto Blasi è l’ex marito del cantante Giovanni Scialpi, noto anche con il nome d’arte di Shalpy. Dopo sei anni di convivenza, i due si sono sposati nell’agosto 2015 a New York. A settembre dello stesso anno, hanno preso parte alla quarta edizione di “Pechino, Express”, formando la coppia dei Compagni. Qualche anno fa, intervistato da Top, Roberto Blasi aveva raccontato come era iniziata la sua storia d’amore con Shalpy: “Io e Giovanni ci siamo conosciuti casualmente tramite amici comuni a Bologna negli anni 2000 ci siamo presentati e forse abbiamo passato in comitiva una mezz’ora chiacchierando, poi è finita li ognuno per la sua strada. Dieci anni dopo ero su Facebook e mi è arrivata la notifica delle persone che avrei potuto conoscere tra le varie c’era anche quella di Giovanni Scialpi […] Poi tutto il resto è storia: l’incontro a Roma per un caffè , infiniti messaggi al giorno e il mio trasferimento a Roma”.

Perché si sono lasciati Scialpi e Roberto Blasi?

Il matrimonio di Giovanni Scialpi e Roberto Blasi, però, è durato solo due anni. A ottobre 2017, l’artista ha annunciato sulle pagine di Chi la fine del suo matrimonio: “Io e Roberto Blasi non siamo più marito e marito; sulla carta lo siamo ancora, ma lui, da quasi un mese, è andato via di casa. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”. Qualche mese dopo, sulle pagine di Spy, Scialpi aveva detto, parlando dell’ex marito: “Lo accuso sempre e sempre lo accuserò di essere stato leggero con me, ha preso delle decisioni… Insomma, poteva pensarci due volte prima di dirmi sì”. Qualche settimana fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Scialpi ha nuovamente parlato di Roberto Blasi: “È arrivato quando mia madre cominciava a perdere colpi. Diciamo che è stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione”.

