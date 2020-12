ROBERTO BOLLE/ “A cinque anni ballavo da solo davanti alla televisione…”

C’è anche Roberto Bolle, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 condotto da Mara Venier e in onda anche quest’oggi a cavallo tra Natale e Capodanno. Proprio a Capodanno, Roberto Bolle sarà nuovamente protagonista sulla prima rete Rai per l’ormai consueto appuntamento con Danza con me, una serata totalmente dedicata all’arte in cui Bolle eccelle sin da quando è nato.

Proprio così: la passione di Roberto per il ballo viene da molto lontano, e precisamente dalla sua casa di Trino (Vercelli), dove ha trascorso l’infanzia. “Cominciamo la scuola quando abbiamo 11 anni, poi a 19 entriamo in compagnia e iniziamo a ballare a livello professionistico”, racconta l’étoile della scala nello speciale trasmesso il 30 novembre su Skytg24, “sono quindi trent’anni che faccio questo lavoro e che spingo il mio fisico al massimo, ad altissimi livelli, chiedendo ogni giorno di più”. E non è tutto: “A dirla tutta, già a cinque anni ballavo da solo davanti alla televisione”, ricorda, con una punta di tenerezza. “Ero un ragazzo timido e riservato, quello era il mio modo per liberarmi ed esprimere le emozioni, invece di usare la parola”.

La carriera di Roberto Bolle dagli esordi alla Scala

Che la danza sarebbe diventato il suo mestiere, Roberto Bolle l’ha capito poco tempo dopo, in un frangente particolare in cui il suo futuro è stato letteralmente stravolto: “Quando è arrivata la lettera in cui si diceva che ero stato preso alla scuola della Scala”. La carriera di Roberto è stata caratterizzata da sacrifici, successi e riconoscimenti, coronati recentemente quando è diventato étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Adesso, però, è già ora di pensare alla pensione: il 2022 – anno del suo previsto addio alle scene – non è lontano, anche se la parte principale la farà comunque il fisico: “Fin quando me lo consentirà”, assicura, “io andrò avanti”. E noi gli auguriamo di farlo il più a lungo possibile.

Roberto Bolle va in pensione

In linea generale – spiega Roberto Bolle – “i ballerini vanno in pensione a 47 anni”. E prosegue: “Io ne ho 45, quindi mi sto avvicinando. Comunque secondo me è un buon compromesso. Capisco che fa strano dire che 47 anni qualcuno vada in pensione, come età umana si è giovani. In realtà però come età tersicorea – ossia relativa alla danza – non siamo più così giovani”. In qualche modo, dunque, l’attività dei ballerini è equiparabile a quella di un qualunque atleta.



