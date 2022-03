Roberto Bolle, abbraccio alla ballerina ucraina Iana Salenko/ Video: il gesto a Dubai

L’arte che unisce invece di dividere. Nei giorni più difficili per il mondo, in piena guerra tra Russia e Ucraina, non è raro vedere gesti simbolici ma dalla fortissima potenza emotiva. È questo che è successo all’Expo di Dubai, dove Roberto Bolle si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti della ballerina Iana Salenko, ucraina. Sul palco per il Galà “Roberto Bolle and Friends”, il corpo di ballo si è lasciato andare, al termine dell’esibizione, ad una straordinaria manifestazione di pace.

Lo spettacolo ha strappato più di una standing ovation: davanti al pubblico dell’Expo di Dubai, dove è stato invitato, Roberto Bolle ha prima ballato con leggiadria e maestria e ha poi voluto lanciare un messaggio importante. Il ballerino non ha ignorato quanto sta accadendo in Ucraina, portando dunque la sua personale testimonianza di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, che sta provando a resistere di fronte alle offensive russe.

Roberto Bolle, la testimonianza contro la guerra

Sul palco dell’Expo di Dubai, Roberto Bolle ha approfittato dell’ampia platea per mandare un messaggio di pace, non girandosi di fronte alla tragica situazione in cui si trova l’Ucraina. Al termine dello show, l’artista italiano ha richiamato accanto a sé sul palco una ballerina del suo team: Iana Salenko, star del Balletto di Berlino, originaria di Kiev, dove vive ancora tutta la sua famiglia. Bolle l’ha abbracciata, avvolta dalla bandiera ucraina, dopo aver mostrato insieme al resto del corpo di ballo, un cartello con la scritta “Peace”.

Ad accompagnare la manifestazione di pace, il violinista Alessandro Quarta, che ha suonato l’inno nazionale ucraino. Dalla platea è partita un’altra standing ovation: impossibile voltarsi di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina, e impossibile anche per il pubblico trattenere gli applausi e l’emozione.

La bellezza dell'Arte unisce le persone. Il simbolo di pace del Galà"Roberto Bolle and Friends"all'Expo Dubai.Tra ballerini Iana Salenko: ballerina ucraina che tiene la bandiera del suo paese. Pace per favore 🙏🌈❤️ #peace #StopWar #RobertoBolleandfriendspic.twitter.com/NeMUfcPlye — Twitto quello che mi va ✨🕺💃📚🌹🐱🌺🌻💎✨🍀💙🤍 (@CameliaLadi) March 2, 2022





