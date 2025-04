Ha superato i cinquant’anni da un pezzo, eppure Roberto Bolle continua ad avere l’energia di un ragazzino. Merito di un talento fuori dal comune, ma anche di un rigore fisico e alimentare che permettono al grande étoile di essere una personalità riconosciuta in tutto il mondo. Ha collezionato un successo dietro l’altro nei migliori teatri internazionali, diventando anche un volto noto in tv, tra programmi televisivi, ospitate ed esibizioni mozzafiato. Il ballerino Roberto Bolle continua a porsi nuovi obiettivi, per emozionarsi ed emozionare ancora.

Chi è Roberto Bolle/ "Con la danza non è stato amore a prima vista. Figli? Non mi dispiace non averne"

A muoverlo, da sempre, è l’amore senza confini per la danza. Un amore che, come raccontato dallo stesso Roberto in una intervista sulle pagine de La Stampa, è nato per caso: “Nacque tutto per gioco, a sei anni lo facevo davanti alla tv, una mia compagna delle elementari che frequentava un corso mi insegnava i passi e così per curiosità mi sono iscritto anch’io”, ha ricordato Roberto Bolle.

Le Note del Natale, 24 dicembre 2024 Rai Uno/ Diretta e ospiti: il messaggio di speranza di Giovanni Allevi

Roberto Bolle svela il ‘segreto’ della sua giovinezza

La danza, è dunque stata una scelta casuale che però ha inciso fortemente nel suo percorso di vita e professionale. “La danza mi ha costruito come persona, forgiato il carattere, ancora prima come uomo che come artista”, ha spiegato il ballerino sulle pagine de La Stampa. Oggi, Roberto Bolle continua ad ammaliare milioni di persone sul palco, con una grazia ed uno stile senza eguali. Il segreto, al di là del talento, è anche una linea perfetta.

In una intervista rilasciata a Splendida cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari, Bolle ha spiegato di essere molto meticoloso e di curare con estrema attenzione la sua alimentazione. Ai più curiosi sulla sua dieta, Roberto Bolle ha spiegato di seguire un regime rigido ma equilibrato, con particolare attenzione a proteine e grassi sani. “Il pesce essiccato non mai”, sottolinea infatti il ballerino.

Roberto Bolle/ "Rudolf Nureyev e Mikhail Barishnikov i miei punti di riferimento"