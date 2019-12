Roberto Bolle/ Pace fatta con Luciana Littizzetto dopo l’infortunio

Roberto Bolle è uno degli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa. Insieme a Fabio Fazio, nella prima parte del programma, c’è Luciana Littizzetto, che non può fare a meno di fare qualche battuta. “Qualche” è in realtà un eufemismo: la comica lo prende di mira, quasi per ‘vendicarsi’ di quello che è successo un po’ di tempo fa. Bolle, infatti, si è reso colpevole involontario del piccolo infortunio che ha subito in diretta sempre a Che tempo che fa. Anche oggi la strattona leggermente, senza però replicare la presa dell’altra volta. Dopo il loro abbraccio amichevole, Roberto esce di scena con la consueta eleganza. La clip anticipa qualcosa del suo spettacolo Danza con me, in onda il 1° gennaio 2020 in prima serata su Rai 1. È ormai un appuntamento fisso, dal momento che è già il terzo anno consecutivo che la prima rete Rai inaugura il suo anno televisivo con uno spettacolo dedicato alla danza. (agg. di Rossella Pastore)

ROBERTO BOLLE A MOSCA

È indubbiamente un momento d’oro quello di Roberto Bolle, che questa settimana si è esibito a Mosca in occasione del Christmas Ballet Gala insieme ad altre stelle del balletto mondiale. A gennaio, poi, il celebre ballerino italiano sarà protagonista al Teatro degli Arcimboldi di Milano per “Roberto Bolle and Friends”. Da sabato 4 a martedì 7 gennaio ci sarà quindi la possibilità di assistere a uno spettacolo unico per gli amanti del balletto. I quali potranno, se impossibilitati a recarsi all’Arcimboldi, vedere Roberto Bolle all’opera sintonizzandosi su Rai 1 nella prima serata del 1° gennaio, quando andrà in onda “Danza con me”. La prima rete Rai ha quindi deciso di puntare ancora sul noto ballerino per aprire il nuovo anno. Probabilmente anche di questo parlerà lo stesso Roberto Bolle nella sua ospitata a Che tempo che fa, nella puntata di oggi.

ROBERTO BOLLE, L’ATTESA PER BALLA CON ME

“È uno dei nostri programmi di maggior peso presentato a tutti i festival internazionali. Rientra nella nostra idea di innalzamento culturale, ma per tutti, senza escludere nessuno”, sono state le parole di Teresa De Santis, direttrice di Rai 1, pronunciate alla presentazione di “Danza con me” e riportate da ladige.it. Claudio Fasulo, Responsabile Intrattenimento della rete, ha invece detto, secondo quanto riportato dal sito di Vanity Fair, che “Bolle non è solo un grande artista: è la bandiera che siamo orgogliosi di poter sventolare”, “Una stella cometa, capace di regalarci un indirizzo e di guidarci nella definizione di una linea editoriale”. Il ballerino sembra quindi poter ambire a una sorta di “posto fisso” tra i programmi di viale Mazzini.

BALLA CON ME, GLI OSPITI ATTESI

“Ci saranno due momenti di grande attualità: uno sarà dedicato alla tematica ambientale, al problema della plastica, l’altro alla compassione. Proveremo a rendere la danza uno sprone all’empatia, in grado di invitare lo spettatore a non lasciarsi consumare dall’abitudine, a non essere indifferente di fronte alle immagini di sofferenza che il mondo ci rimanda”, sono le anticipazioni date dallo stesso Roberto Bolle sul programma che lo vedrà protagonista. “Danzerò sotto una vela di plastica che finirà per soffocarmi come succede ai pesci dei nostri mari”, ha detto ancora, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Accanto al ballerino sono attesi grandi ospiti, tra cui Roberto Benigni, Alberto Angela, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Geppi Cucciari e Virna Toppi.



