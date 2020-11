Roberto Bolle/ Denuciò schiamazzi dall’attico Alberto Genovese la notte dello stupro

Emergono ulteriori dettagli in merito all’indagine che ha portato all’arresto del manager Alberto Genovese. L’agenzia Ansa ha specificato che la stella del teatro Scala di Milano, Roberto Bolle, ha avvisato la polizia per il frastuono che proveniva dall’attico milanese di proprietà appunto dell’imprenditore di cui sopra. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la denuncia di Bolle nonché di un altro inquilino, sarebbe avvenuta un mese fa, lo scorso 10 ottobre: i due chiamarono le forze dell’ordine esasperati dalla musica ad alto volume e dai continui schiamazzi provenienti dall’appartamento di Alberto Genovese. Subito dopo la denuncia sarebbero intervenuti i poliziotti che avrebbero poi posto fine ai rumori, prima di andarsene in quanto la festa era di fatto finita. Pochi giorni dopo la denuncia è esplosa la successiva inchiesta che ha portato al carcere il noto fondatore di Facile.it, per i fatti riguardanti tra l’altro proprio la notte della chiamata di Bolle, la presunta violenza sessuale su una 18enne.

ROBERTO BOLLE E LA “DENUNCIA” AD ALBERTO GENOVESE, INTANTO FACILE.IT PRECISA…

E a proposito di Facile.it, proprio lo stesso spazio web che permette di effettuare dei confronti veloci fra l’assicurazione auto, e non solo, ha diramato un comunicato nelle ultime ore per prendere le distanze da Alberto Genovese: “In riferimento alle notizie apparse su alcuni media riteniamo corretto precisare che Alberto Genovese, ex amministratore delegato ha lasciato Facile.it nel 2014 e non ha oggi alcun ruolo operativo nella nostra azienda. Dal gennaio 2014 è amministratore delegato della società Mauro Giacobbe e, sotto la sua guida, l’azienda ha da allora più che triplicato le proprie dimensioni, raggiungendo nel 2019 ricavi pari a 106 milioni di euro e impiegando oggi, fra dipendenti e collaboratori, oltre tremila persone che lavorano ogni giorno in maniera molto seria per offrire ai consumatori italiani il più efficace strumento di comparazione delle tariffe legate alle spese familiari”. Facile.it ha poi aggiunto e concluso: “Ancora una volta in merito a informazioni imprecise pubblicate da alcune testate ricordiamo che la proprietà di Facile.it è detenuta oggi dal fondo di investimento EQT e dal fondo Oakley Capital”.



