Roberto Bolle e David Lee: vacanza d’amore per la coppia/ Passeggiata a Taormina tra abbracci e…

Roberto Bolle e David Lee: vacanze dopo un anno di lavoro

Per Roberto Bolle, dopo un anno di lavoro e di duro allenamento, è arrivato il momento di godersi le vacanze. Dopo l’ultimo spettacolo a Taormina, l’etoile si è concesso una passeggiata con David Lee, lo stilista con cui la relazione continua. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto, ha pizzicato Roberto Bolle e David Lee durante una passeggiata di relax nella splendida cornice. Tra i turisti, i due passeggiano e, come mostrano le foto di Chi, David Lee appoggia più volte la mano sulla spalla di Roberto Bolle e gli cinge anche la vita.

Come due normali turisti, i due passeggiano, sorridono e si rilassano non trascurando neanche l’incontro con i fan a cui concedono spesso selfie. Roberto Bolle, poi, incontra delle amiche con cui si concede anche una chiacchierata.

Roberto Bolle e David Lee: vacanza in una location segreta?

Dopo la passeggiata a Taormina, Roberto Bolle e David Lee sono pronti a godersi una vera e propria vacanza. Mare o montagna per i due? La location scelta per rilassarsi e ricaricarsi in vista del nuovo anno lavorativo resta top secret. Tuttavia, l’etoile, pur essendo molto schivo e riservato, sui social, pubblica spesso foto e video sui social.

Dal profilo Instagram di Roberto Bolle, dunque, arriverà la meta delle vacanze della coppia? In attesa di scoprirlo, l’etoile si gode il suo mese di vacanza che, per un professionista sempre attento, è assolutamente necessario.

