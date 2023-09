Roberto Bolle e il fidanzato Daniel Lee, fuga d’amore a Capri e gita in barca con amici/ Il romantico weekend

Roberto Bolle e Daniel Lee, fuga d’amore a Capri: gita in barca con amici

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Roberto Bolle e Daniel Lee, designer britannico e direttore creativo di Burberry. La coppia è sempre piuttosto attenta a non farsi vedere in giro, preservando il proprio sentimento nella privacy più assoluta e lontano dai riflettori del gossip. Emergono però nuove foto, pubblicate dal settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, che li immortalano durante una piccola fuga d’amore nella meravigliosa Costiera Amalfitana. La coppia si è concessa un tuffo nelle acque di Capri durante una gita in barca in compagnia di amici, tra sorrisi e tanta spensieratezza.

Come scrive la rivista, i due “hanno trascorso sull’isola un weekend lungo, ospiti in una villa di amici: sono arrivati venerdì pomeriggio e ripartiti lunedì mattina. Il sabato hanno fatto una lunga passeggiata, con una tappa in centro per un po’ di shopping, e hanno percorso la strada che porta ad Anacapri, il monte Solaro. La domenica mattina alcuni amici sono andati a prenderli in barca, da Napoli, e li hanno portati a visitare le isole Li Galli, la Mortella, prima di andare a pranzo, tutti insieme, allo Scoglio di Nerano“.

Le foto immortalano Roberto Bolle e Daniel Lee in dolce compagnia. Il ballerino ed étoile de La Scala di Milano appare sorridente e carico di energia, tra tuffi spettacolari nelle acque e tanto relax. Il designer, invece, sembra leggermente più frenato di fronte alle espansive dimostrazioni d’affetto del suo compagno, tra baci e abbracci plateali sotto il sole e a bordo della barca. Nonostante la loro grande riservatezza e le dichiarazioni social ridotte al minimo, i due dimostrano grande complicità.

Era il 2020 quando, per la prima volta, il settimanale Chi immortalò la coppia insieme a Venezia. Da quel momento le paparazzate della coppia si sono fatte più frequenti, a testimonianza di un amore non plateale né ufficiale, ma importante per entrambi. Lo stesso ballerino, d’altronde, non ha mai parlato apertamente della sua sessualità, preferendo vivere il lato privato della sua vita in maniera estremamente riservata.











