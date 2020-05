Roberto Bolle/ È il sogno di Virginia Raffaele, ecco perchè

Pubblicità

Roberto Bolle e Virginia Raffaele hanno ormai creato un sodalizio solido. Merito della volontà della comica di invitare l’etoile per la prima volta nel suo programma: Facciamo che io ero… un’altra volta, riproporrà nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 25 maggio 2020, i momenti migliori dello show. Fra questi non possiamo che ricordare l’ospitata di Bolle, in occasione della prima puntata dell’edizione di tre anni fa. Un piccolo cameo che ha permesso alla Raffaele di mettere da parte i suoi personaggi e parlare un po’ di se stessa, della sua passione per la danza, coltivata fin da bambina.

Roberto Bolle, il sogno di Viginia Raffaele

In un certo senso Roberto Bolle era il sogno di Virginia Raffaele: “Per tutta la vita ti resta quella voglia di incontrare il ballerino più bravo del mondo e fare con lui quel passo a due che hai fatto in camera tua per tanto tempo”. E il ballerino in questione non poteva essere che Bolle, per l’occasione trasformato in Johnny Castle, il protagonista del famoso film Dirty Dancing. E così la Raffaele, indossati i panni di Baby, interpretata da Jennifer Grey, è riuscita a vivere finalmente il suo sogno. La scena della pellicola è stata ricreata in modo perfetto, con tanto di corpo di ballo pronto a scatenarsi in mezzo al pubblico. E poi il volo tanto atteso: applauso immediato da parte dei presenti e un sorriso felice nel volto della Raffaele.

Video, l’esibizione con Virginia Raffaele





