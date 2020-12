Roberto Bolle/ Sulle note di Waves in A riveder le stelle: “Momento terribile ma..”

Roberto Bolle sulle note di Waves in A riveder le stelle

L’appuntamento con Roberto Bolle oggi è fissato con A riveder le stelle, lo spettacolo diretto da Riccardo Chailly pensato per sostituire la Prima alla Scala con la conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. Toccherà proprio a Roberto Bolle esibirsi in “Waves”, una coreografia che metterà insieme tecnologia e tradizione, proprio come l’etoile ci ha abituato in questi ultimi anni anche nel suo show su Rai1 in cui ha ballato proprio con una macchina. In queste ultime ore Roberto Bolle ha avuto modo di raccontarsi a Fabio Cappelli parlando del valore simbolico di questa “prima” alla Scala diverse da tutte le altre. In particolare, Bolle ha spiegato che questo evento sarà significativo in questo momento buio e questo sarà di conforto, l’arte deve fare questo adesso entrando nelle nostre vite e aiutandoci a superare questa bruttura.

Roberto Bolle: “Momento terribile ma la musica può essere la luce..”

Roberto Bolle prosegue sottolineando la forza e la bellezza del nostro Paese. L’Italia è conosciuta per la sua cultura e la sua arte e la Scala sicuramente è nota in tutto il mondo e avere degli ospiti così importanti, sarà sicuramente un simbolo. Roberto Bolle penserà ad esaltare la danza duettando con la nuova tecnologia grazie ad un laser. Uno dei suoi punti di forza è proprio quello di legare queste due facce, una commistione che può essere interessante arrivando ad un pubblico che prima non si poteva raggiungere. Ma cosa attende Roberto Bolle? Nella stessa intervista ha spiegato di essere pronto a lanciare un libro e poi sarà di nuovo nel prime time di Rai1 con Danza con me, un appuntamento di cui Bolle è davvero molto orgoglioso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA