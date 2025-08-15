Roberto Bolle, relax a Bodrum su un caicco, fisici scolpiti a bordo ma nessuna traccia del compagno Daniel Lee.

Dopo un bel po’ di impegni lavorativi durante l’anno anche Roberto Bolle ha deciso di concedersi una bella vacanza. La meta scelta è la Turchia, precisamente a Bodrum dove ricaricherà le pile prima di continuare con la sua professione a Tokyo dove lo aspetta un importante galà di danza. Con alcuni amici e colleghi, l’étoile è stato immortalato da Chi e nelle foto si diverte a bordo di un caicco. Quello che fa storcere il naso è l’assenza del fidanzato Daniel Lee.

Dario Argento, come sta dopo crisi respiratoria: la verità sulla malattia/ Parlano i medici: "Di cosa soffre"

Come mai il compagno di Roberto Bolle non è con lui in vacanza? Questa la domanda che i fan del ballerino si stanno facendo dopo averlo visto al mare senza lo storico fidanzato. Bolle è reduce da una lunghissima tournée intitolata Roberto Bolle and Friends, e dopo tanto successo ha anche partecipato a diversi spettacoli, uno all’Arena di Verona, alle Terme di Caracalla e al Teatro Antico di Taormina.

Enrico Brignano, straziante ricordo del padre: “La tua assenza pesa ancora"/ "Mamma ora è con te"

Roberto Bolle, la dedica ai fan dopo il tour: “Io, travolto dalle emozioni“

Prima di partire per le vacanze Roberto Bolle ha scritto un lungo post di ringraziamento e saluto ai fan: “Ancora travolto dalle emozioni di quelle notti magiche che hanno chiuso questo tour estivo 2025. È stato un viaggio meraviglioso. Non avrei potuto chiedere o desiderare di meglio… Profondamente grato per queste opportunità che la vita mi sta dando. Grazie“. E adesso, giustamente, si gode un po’ di pace, stavolta senza scarpe da ballo, anche se immerso nell’acqua insieme ai suoi compagni, continua ad allenarsi facendo stretching all’aperto.

Wanda Nara e L-Gante, rottura definitiva: "Amo solo la mia ex fidanzata Tamara"/ Cancellata anche dai social

A breve Roberto Bolle arriverà in Giappone per il Ballet Supreme continuando il suo lavoro e la sua passione più grande. L’evento si svolgerà alla Tokyo Bunka Kaikan, dove numerose stelle del balletto classico si riuniranno in una sala concerti. E Bolle è proprio l’ospite speciale di quest’anno. Resta invece da capire se con Daniel Lee sia tutto a posto, o se questa torrida estate ha messo alla prova anche la loro relazione dopo cinque anni.