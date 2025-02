Si chiamava Roberto Bolzoni l’uomo trovato senza vita nella sua auto stamane in quel di Lodi. Il 61enne era scomparso dalla giornata di domenica scorsa, 16 febbraio 2025, e di lui si erano perse le tracce dopo che era uscito di casa a bordo della sua auto, una Volkswagen Golf di colore bianco. E’ proprio su quella vettura che l’uomo è stato rinvenuto privo di vita, con evidente segni di una morte violenta, (molto probabilmente un accoltellamento) a non troppa distanza da casa. Ma cosa è successo? Ad accorgersi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, erano stati i suoi famigliari, che avevano dato l’allarme non vedendo appunto Roberto Bolzoni rincasare a casa.

Daniela Ruggi: nuovi accertamenti sulle sceriffo Lanza/ Legale: "Trovate tracce biologiche, ma non è sangue"

Erano quindi scattate le indagini e proprio in queste ore le forze dell’ordine lo hanno ritrovato purtroppo senza vita. La vettura sarebbe stata notata di preciso nella giornata di ieri, 18 febbraio 2025, parcheggiata presso piazza Omegna. Il 61enne, come scrive il quotidiano il Giorno, era in una pozza di sangue sul sedile del guidatore, con evidenti segni compatibili con dei fendenti sia al volto che al collo, molto probabilmente causati da un’arma bianca con una piccola lama, forse non un coltello.

12enne dice di essere ateo, egiziano lo colpisce con un pugno al volto/ Roma, choc sulla metro

ROBERTO BOLZONI TROVATO SENZA VITA A LODI: COSA È SUCCESSO?

Le indagini stanno ovviamente cercando di scoprire quanti più indizi possibili e di conseguenza, possibili tracce di un eventuale assassino, ma al momento è troppo presto scoprire qualcosa. Purtroppo non vi sono telecamere nella piazza dove è stata ritrovata l’auto, di conseguenza non ci possono essere filmati utili a ricostruire quelli che sono stati probabilmente gli ultimi istanti di vita della vittima.

Fondamentale sarà l’autopsia da cui si capirà se quei fendenti sono stati auto inferti o se abbia agito un’altra persona, che ha presumibilmente ucciso quindi lo stesso Roberto Bolzoni. Tanti quindi i misteri ancora da risolvere a cominciare anche dal capire come mai il telefono della vittima abbia agganciato una cellula nei pressi della tangenziale di Lodi, in campagna: che quel luogo sia collegato con l’omicidio o suicidio? Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli, tenendo conto che l’autopsia verrà eseguita già domani.

Luca Orioli e Marirosa Andreotta fidanzati morti a Policoro, chiesta riapertura caso/ Un giallo lungo 37 anni