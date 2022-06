Roberto Brunetti ‘Er Patata’, com’è morto?/ Addio all’attore di Romanzo Criminale

E’ morto Roberto Brunetti, attore 55enne divenuto famoso per il suo ruolo nella pellicola Romanzo Criminale. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera nella sua edizione online, l’attore sarebbe stato trovato senza vita nella sua abitazione sita nei pressi di piazza Bologna in Roma, dopo che la compagna e alcuni conoscenti non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

L’attore era noto con il soprannome di “Er Patata”, e la notizia del suo decesso risalirebbe alla serata di ieri: presso l’abitazione della vittima, scrive ancora il quotidiano di via Solferino, si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco e i soccorsi del 118, ma per Roberto Brunetti non vi è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo. Er patata non sarebbe comunque morto di morte violenta, visto che, come scrive il Corriere della Sera, sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza, ma le cause di morte restano per ora sconosciute, e l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno, stabilirà con certezza cos’abbia provocato il decesso. Non è da escludere quindi un malore, magari un infarto, oppure un gesto estremo, anche se ovviamente si tratta solamente di supposizioni senza alcuna certezza, e ripetiamo, solo l’esame autoptico farà chiarezza.

ROBERTO BRUNETTI, MORTO ER PATATA: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Come detto sopra, Roberto Brunetti detto Er Patata, era famoso in particolare per Romanzo Criminale, pellicola ispirata al libro inerenti le “gesta” della Banda della Magliana e diretta da Michele Placido, e dove il 55enne attore interpretava il ruolo di Aldo Buffoni, malvivente che veniva assassinato da Freddo (Kim Rossi stuart nel film) in quanto colpevole di aver tenuto per sé gli incassi della droga.

Roberto Brunetti è stato a lungo fidanzato dell’attrice Monica Scattini, morta nel 2015, ed ha anche recitato in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, in Paparazzi di Neri Parenti, e in alcune fiction. Nel 2009 era stato coinvolto in una vicenda di droga dopo essere stato arrestato in quanto trovato in possesso di hashish mentre era a bordo di uno scooter con un amico nel quartiere Trastevere. Dopo la notizia della morte, numerosi i messaggi postati sui social, a cominciare da Twitter e Facebook, di amici, conoscenti ma anche semplici fan di Roberto Brunetti. Recentemente l’attore aveva svelato di vivere con il reddito di cittadinanza, rivolgendo poi un appello in tv per lavorare.

