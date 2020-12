Roberto Burioni Vs Heather Parisi/ “No al vaccino? Si attacca al tram se si ammala!”

Botta e risposta sulla questione vaccino tra Heather Parisi e Roberto Burioni. La showgirl, che da tempo vive ad Hong Kong con la sua famiglia, ha ammesso pubblicamente la volontà di non vaccinarsi, motivandola con queste parole: “Io e la mia famiglia – ha scritto la Parisi in un post pubblicato su Instagram – non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”. Non è tardata la risposta del virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ha commentato con un piccato tweet la decisione presa dalla Parisi: “Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram“.

Roberto Burioni replica a Heather Parini e lancia l’appello: “Vaccinatevi!”

D’altronde le parole di Heather Parisi hanno destato in questi giorni non poco clamore. La showgirl è nota per non avere peli sulla lingua ed esporre senza problemi le sue idee e tesi, anche se significa inimicarsi il web, come accaduto in questa occasione. Quelle sul vaccino hanno scatenato anche la replica del virologo Roberto Burioni che, al contrario, sostiene fermamente la vaccinazione contro il Covid: “Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto. È la via di uscita da questo incubo. Io mi vaccinerò appena possibile”, ha infatti esortato sui social commentando la notizia del via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino anti Covid-19 di Pfizer/BioNTech.



