Roberto Burioni vs sindacati/ “Difendete insegnanti no vax, vergognatevi”

Roberto Burioni contro i sindacati. Il celebre virologo su Twitter si è scagliato contro le sigle sindacali che si sono schierate al fianco degli insegnanti no vax, senza dimenticare le battaglie condotte negli ultimi giorni contro il green pass sul luogo di lavoro. «Gli insegnanti che senza motivo rifiutano il vaccino mettendo a rischio i loro studenti (che dovrebbero proteggere e formare con il buon esempio) non dovrebbero essere tamponati gratuitamente ma licenziati immediatamente. Vergogna per i sindacati che li difendono», l’affondo dell’esperto.

Ma non è tutto. Roberto Burioni ha aggiunto sempre su Twitter: «Rimango stupito dal fatto che dei sindacati, con giri ridicoli e fumosi di parole, non mettano al primo posto la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sicurezza che in questo momento può essere ottenuta solo con la vaccinazione».

ROBERTO BURIONI IN TACKLE SUI SINDACATI

Il dossier scuola ha acceso il dibattito nelle ultime settimane e sono parecchi i commenti sulla vicenda. Come dicevamo, i sindacati hanno preso una posizione netta e nel mirino di Roberto Burioni è finito Flc Cgil per una dichiarazione – «È del tutto chiaro che la scelta del Green pass come abbiamo detto da subito, avrebbe dovuto comportare anche la gratuità dei tamponi che sono nei fatti una ‘opzione obbligatoria’ per chi non può o non vuole vaccinarsi» – il virologo non ha usato troppi giri di parole: «Io non capisco se i sindacati si rendono conto di come stanno distruggendo la loro immagine nell’opinione delle molte persone perbene per non rompere con pochissimi irresponsabili egoisti. Questa situazione non ha precedenti».

