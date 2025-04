Protagonista questa sera della puntata di ‘Storie di sera’ – in seconda serata su Rai 1 con Eleonora Daniele – Roberto Calissano parlerà a lungo delle vicenda che ha coinvolto il fratello Paolo, attore particolarmente noto negli anni ’90 prima di cadere in disgrazia a causa della morte della ballerina Ana Lucia Bandeira Bezzerra – ci torneremo – ed infine raggirato dal suo amministratore delegato Matteo Minna: tesi – quest’ultima – per ora solamente presunta e al centro di un processo a suo carico che sta per aprirsi e del quale parlerà proprio questa sera il fratello Roberto Calissano nello studio di Eleonora Daniele.

Matteo Minna: chi è l'ex amministratore di Paolo Calissano/ Accusato di avergli sottratto 500mila euro

Prima di arrivare alla domanda ‘chi è Roberto Calissano‘, vale la pena fare un passetto indietro per ripercorrere la vicenda del fratello Paolo: attore particolarmente noto per aver preso a diverse fiction Rai e consacrato dalla soap opera Vivere, nel 2005 cadde in disgrazia a causa della morte della ballerina Ana Lucia Bandeira Bezzerra che – nel suo appartamento – assunse eccessive quantità di cocaina che valsero all’attore una condanna a quattro anni di reclusione che lo fecero sparire dalla luce dei riflettori e lo misero sotto l’assistenza di Minna; mentre oggi si ipotizza che quest’ultimo gli abbia sottratto con la coercizione almeno 500mila euro.

Paolo Calissano, il successo e la caduta prima della morte/ La tragica storia dell'attore scomparso nel 2021

Chi è Roberto Calissano, il fratello dell’attore Paolo: “Senza problemi economici forse non si sarebbe suicidato”

In preda alla disperazione, senza lavoro e privo di risparmi, l’attore nel dicembre del 2021 decise di togliersi la vita con un mix letale di farmaci antidepressivi: un gesto che più tardi il fratello Roberto Calissano – sul quale non abbiamo alcuna informazione reale dal punto di vista della vita privata o della carriera – in un’intervista con repubblica ha ricollegato proprio al fatto che non “fosse tranquillo dal punto di vista economico”, tanto da sentirsi costretto anche a “chiudere la sua relazione con l’ultima compagna” Fabiola Palese dicendole che “non possono mettere su famiglia [perché] non riesco a provvedere a nessuno“.

Paolo Calissano, a processo amministratore di sostegno/ "Lo ha truffato, è morto per quel tormento interiore"

Solamente pochi mesi fa – d’altronde – Roberto Calissano ha scoperto dei magheggi (per ora presunti, è bene precisarlo) dell’amministratore, confessando al Corriere di aver capito “cosa significhi tradimento”, peraltro da parte di una persone che per anni ha considerato “un amico (..) con cui si faceva l’aperitivo” e che – addirittura – “avevo abbracciato e ringraziato ai funerali“: l’impianto accusatorio a carico di Minna verrà discusso in aula e solamente a quel punto potremo dire per certo se abbia effettivamente sottratto soldi all’attore, ma per ora il fratello Roberto resta convinto della tesi dei PM.