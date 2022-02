Roberto Cauda/ “Possibile quarta dose per tutti prima della stagione invernale, ma…”

Il vaccino Novavax «è un vaccino tradizionale, che utilizza una metodica ampiamente utilizzata da oltre trenta anni. È stata utilizzata ad esempio per il vaccino dell’epatite B, usa lo spike per stimolare la risposta immunitaria. È stata dimostrata la sicurezza e l’efficacia. Rispetto agli altri vaccini potrebbe convincere gli esitanti, magari preoccupati per quelli che sono i vaccini genici»: così Roberto Cauda ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

"Omicron 2 più contagiosa di Omicron"/ Oms: "Preoccupa, deve essere monitorata"

Il responsabile dell’unità di Malattie Infettive del policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema ha poi fatto il punto sulla quarta dose: «La quarta dose si rivolge alle persone fragili e con marcata immunodepressione. Non credo che una quarta dose sia proponibile in tempi brevi per tutti. Se i vaccini verranno aggiornati e se ci sarà l’endemizzazione del virus, è possibile un richiamo invernale prima della stagione fredda – ha spiegato il professor Roberto Cauda nel salotto di Serena Bortone – Non sappiamo ancora però se per tutti o se solo per alcune categorie».

LEGGI ANCHE:

Gelmini: “stop Green Pass? Decisione vicino a scadenza”/ “No proroga stato emergenza”Speranza: “rivoluzioneremo la sanità”/ “Green Pass non si cancelli, serve gradualità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA