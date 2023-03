Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni/ Sesto figlio per lo stilista: la toccante scelta sul nome

Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni

Roberto Cavalli è diventato di nuovo papà a 82 anni. A lanciare lo scoop attraverso il nuovo numero di Novella 2000, mostrato in anteprima in diretta a Pomeriggio 5, è Roberto Alessi. Il direttore del celebre settimanale di gossip rivela che la star della moda ha avuto il suo sesto figlio, nato una settimana fa dalla compagna Sandra Bergman.

“L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”, ha rivelato Roberto Cavalli ai microfoni di Novella. Una scelta toccante quella del famoso stilista che, in questo modo, ha voluto omaggiare suo padre e, in qualche modo, sentirlo più vicino a se. “La star dell’alta moda è al settimo cielo e l’amore con Sandra va a gonfie vele e l’arrivo del piccolo Giorgio ha coronato ancora di più la loro unione.” rivela ancora il servizio di Pomeriggio 5, puntando l’accento sul rapporto con la bellissima compagna.

Roberto Cavalli papà di sei figli: chi sono

Sandra Bergman e Roberto Cavalli hanno oltre 40 anni di differenza. Lei, 38 anni, è una ex modella svedese. I due però stanno insieme ormai da 15 anni e sono molto felici insieme. Prima di Sandra, Roberto ha avuto due relazioni molto importanti dalle quali sono nati cinque figli. Tommaso e Cristiana sono i figli che Cavalli ha avuto dalla prima moglie. Nel 1980 Roberto ha sposato in seconde nozze la modella austriaca Eva Duringer, diventata poi anche sua socia in affari. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Rachele, Daniele e Robert. A questa grande famiglia allargata si aggiunge oggi anche il piccolo Giorgio, nato dalla relazione con Sandra.

