Roberto Cavalli in ospedale: come sta stilista/ “Intervento sanitari nella sua villa”

Roberto Cavalli in ospedale: lo stilista fiorentino è stato portato all’ospedale Careggi. La notizia è stata lanciata dal quotidiano toscano La Nazione, secondo cui i sanitari sono intervenuti nella sua villa in collina a Firenze. Al momento non sono note le ragioni del loro intervento. Quel che si sa è che Roberto Cavalli, che compirà 80 anni a novembre, era stato già ricoverato in ospedale alcuni mesi fa. Era ottobre infatti e del suo ricovero aveva parlato sulla sua pagina Facebook, allegando anche delle fotografie. Anche FirenzeToday parla di apprensione per lo stilista classe 1940. Ha dovuto chiamare i soccorsi ieri e subito è scattato l’allarme. I sanitari lo hanno trasportato al policlinico fiorentino per sottoporlo ad accertamenti. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. L’augurio è che non si tratti di nulla di grave e che presto Roberto Cavalli possa tornare a casa.

ROBERTO CAVALLI IN OSPEDALE: POCHI MESI FA L’ULTIMO RICOVERO

Roberto Cavalli aveva accusato un malore lo scorso 13 ottobre. Ne aveva parlato lui stesso qualche giorno dopo, con un post pubblicato sui social dal suo letto d’ospedale. In quel caso era a Milano. «Niente di male, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile compagna Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele», scrisse lo stilista fiorentino in quell’occasione. Sempre sui social aveva ringraziato la sua famiglia, le sue figlie e tutti coloro che avevano mostrato affetto nei suoi confronti. «Ora mi aspetto molte belle parole da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza». Due mesi dopo però, a dicembre, era stato ricoverato, in quel caso all’ospedale Careggi, a causa di un trauma cranico dovuto ad una caduta.

