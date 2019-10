Roberto Cavalli ricoverato in ospedale, come sta?/ Sandra Nilsson al suo fianco

Roberto Cavalli ricoverato in ospedale: lo stilista ha pubblicato sui social network uno scatto che lo ritrae insieme alla fidanzata Sandra Nilsson in un letto con un tubo medicale nelle narici. L’annuncio dell’imprenditore 78enne ha spaventato amici e follower, anche se lo stesso Cavalli ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: nella didascalia che accompagna la fotografia, afferma che non è successo «niente di male». Lo stilista ha scritto di essere «comunque nervoso», anche se si ritiene molto fortunato ad avere al suo fianco «la mia adorabile Sandra» e i miei angeli Cristiana e Rachele, sue figlie. Cavalli ha poi evidenziato: «Ora mi aspetto molte belle parole da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza».

ROBERTO CAVALLI RICOVERATO IN OSPEDALE: LA FOTO

Fondatore dell’omonima casa di moda fiorentina, Roberto Cavalli ha ricevuto decine di messaggi di vicinanza da parte dei suoi seguaci: «Sono sicura che tutto tornerà A posto! Sei un leone lotta e vincerai!», «Ti auguro di riprenderti presto e anche se non ci conosciamo ti auguro ogni bene. Buona guarigione», «Andrà tutto bene… Ti mando un sacco di auguri di pronta guarigione.. Avere vicino qualcuno è importante». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute dello stilista, che recentemente ha dovuto affrontare il lutto della morte del genero Francesco Agostinelli, rinvenuto senza vita nella sua auto parcheggiata in un cortile di un palazzo a Latina. A prendersi cura di lui ci penserà la fidanzata Sandra Nilsson, modella svedese ed ex coniglietta di Playboy.





