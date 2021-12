Roberto Cazzaniga, 700mila euro ad amore fantasma/ “Raccolta fondi per sanare debiti”

Il caso del pallavolista Roberto Cazzaniga, vittima di una clamorosa truffa amorosa, è stato trattato anche nel corso della trasmissione Zona bianca, nella puntata del 15 dicembre. La truffa a suo carico è durata ben 15 anni durante i quali Cazzaniga ha creduto di essere fidanzato con una super modella ed ha sborsato ben 700 mila euro. Un amore fantasma, quello che ha visto vittima il pallavolista, e che gli ha visto portare via tutti i risparmi di una vita e tanti debiti anche con la sua famiglia. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i suoi colleghi che rivolgendosi a Le Iene finalmente hanno fatto luce sull’intera presunta truffa.

Il padrone di casa Giuseppe Brindisi ha riassunto, munito di bacchetta, l’intera vicenda che vede al vertice Roberto Cazzaniga. Una sua ex amica gli avrebbe presentato Maya, una modella con problemi cardiaci ma che avrebbe le sembianze della top model brasiliana Alessandra Ambrosio. In realtà Maya è Valeria Satta, giovane donne sarda che riesce a farsi dare in 15 anni 700 mila euro da Roberto. Durante questo arco di tempo, Valeria conosce Massimo, un ragazzo barese, al quale si presenta come Chloe, un’altra modella, ma a lui non toglie soldi bensì li dà: secondo una stima sarebbero circa 70mila euro.

Roberto Cazzaniga, la sua storia con la fidanzata immaginaria

Quando la storia tra Roberto Cazzaniga e la sua presunta fidanzata virtuale è iniziata, il pallavolista aveva 28 anni. L’uomo ha spiegato al programma di Rete 4 come tutto ciò sia stato possibile: “Mi era stata presentata da una ex amica che chattava con lei per questioni di vestiti e trucchi e piano piano mi tiravano in mezzo a questa discussione. A quel punto le ha dato anche il mio numero di telefono ed io ho iniziato a parlare con quest’altra persona che all’inizio conoscevo come Maya”. Ma in che modo l’amica avrebbe conosciuto Valeria? “La mia ex amica mi disse che l’aveva conosciuta tramite una chat e da lì avrebbero iniziato a parlare scambiandosi i numeri e fino ad arrivare a me”.

In merito ai soldi portati via, non sono mancate negli anni numerose scuse su malattie ovviamente false. Sebbene gli venisse raccontato dei gravi problemi cardiaci di Maya, quest’ultima fingeva poi di sfilare su importanti passerelle. Come mai Roberto non ha mai avuto dei dubbi in merito? “Succedeva che mi diceva di avere delle sfilate da fare e si presentavano col tempo a fare visite mediche e controlli approfonditi con specialisti. Quando era sulle passerelle diceva che veniva bombardata di farmaci”. Per 15 anni lui non ha avuto alcun contatto fisico con altre donne, su richiesta della stessa donna: “Lei mi diceva che ero il suo fidanzato e per questo evitavo”.

Raccolta fondi per restituire i soldi avuti in prestito

Roberto Cazzaniga, incalzato da Alba Parietti, ha poi spiegato come mai non ha trovato il coraggio, in tutti questi anni, di confrontarsi con le persone a lui care e confrontarsi su questa vicenda. “Ogni volta che avevo un dubbio le rigirava la situazione per comodi suoi”, ha spiegato il pallavolista, “trovava delle motivazioni valide per riportarmi a dire quello che a lei faceva comodo”.

Un incontro con lei sarebbe potuto essere fatale: era questo di cui Cazzaniga si era convinto. Oggi il suo cruccio è quello di restituire agli amici i soldi che gli hanno dato in prestito. “Adesso stiamo facendo una raccolta fondi con gli amici che mi stanno sempre vicino e una volta che riusciamo a tirar su tutto la prima cosa che farò è restituire i soldi a chi me li ha prestati”.

