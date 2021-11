Roberto Cazzaniga, pallavolista truffato da finta fidanzata/ 700mila euro in 15 anni

E’ stato abbindolato e truffato per ben 15 anni, il pallavolista Roberto Cazzaniga. E oltre alla cocente delusione affettiva, lo stesso atleta ci ha rimesso anche 700mila euro. Una storia portata alla luce durante l’ultima puntata del programma di Italia 1, Le Iene, andata in ondata martedì 23 novembre, e su cui ha voluto far chiarezza anche il Corriere della Sera. Roberto Cazzaniga non è di certo l’ultimo dei pallavolisti, avendo giocato per molti anni in Superlega e in A2, e avendo anche indossato la casacca della nazionale italiana volley con cui ha trionfato nel 2009 ai Giochi del Mediterraneo.

Oggi gioca in Puglia, presso il club di Gioia del Colle, ma la sua triste vicenda ha inizio nel 2008, quando il pallavolista milanese classe 1979, conosce online una ragazza di nome Maya, una modella brasiliana che si presenta con le foto di Alessandra Ambrosio, superstar da 10 milioni di follower. Cazzaniga non riesce mai ad incontrare la stessa, avendo però dei contatti con un’amica in comune di nome Manuela (che però, intercettata più volte da Le Iene, nega di avere a che fare con il giocatore di pallavolo).

ROBERTO CAZZANIGA, PALLAVOLISTA TRUFFATO: ECCO CHI POTREBBE NASCONDERSI DIETRO LA TRUFFA

Come spesso e volentieri accade in questi casi, quella che sembra una splendida fiaba si è rivelata alla fine una clamorosa truffa: il giocatore, ormai innamorato perso di questa fantomatica “Maya”, non lesinava aiuti economici verso la stessa, che diceva di vivere a Cagliari e che continuava a chiedere soldi per dei problemi di salute. Cazzaniga rispondeva a suon di bonifici che andavano però sul conto di una terza donna, tale Valeria, altra amica intima di Maya.

Morale della favola: in 15 anni, come detto sopra, ha speso ben 700mila euro, arrivando anche a indebitarsi. Alla fine, aiutato anche dai famigliari e dai colleghi di lavoro, l’atleta milanese ha deciso di raccontare tutta la sua storia alla guardia di finanza e a Le Iene. La trasmissione è riuscita a risalire a Valeria, che ha ammesso di aver preso parte alla truffa ma di non essere stata da sola. Secondo il programma di Italia 1, dietro tale raggiro vi sarebbero anche Manuela e il fidanzato di lei. «Ora – ha commentato Cazzaniga – è come se mi fossi svegliato da un coma e ho perso 15 anni della mia vita».

