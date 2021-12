ROBERTO CAZZANIGA, TRUFFATO DA FIDANZATA FAKE/ “700mila euro per lei, poi prestiti…”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il pallavolista Roberto Cazzaniga torna a raccontare la grave truffa subita per ben 15 anni. Questo il tempo in cui ha creduto di essere fidanzato con una supermodella di Victoria Secret, seppur virtualmente, che si è poi rivelata essere una donna che si è approfittata di lui. “Ho sborsato 700mila euro, due macchine, aiutavo lei e le amiche fino a quando non ho iniziato ad avere difficoltà economiche. – ha raccontato l’uomo a Silvia Toffanin – Ho dovuto chiedere prestiti ad altre persone. Per 15 anni non ho avuto rapporti con altre donne, le portavo rispetto. Lei poi mi ricordava sempre che noi eravamo fidanzati, era anche gelosa.” Una situazione surreale che la stessa Toffanin commenta sbigottita: “Non ho parole!” ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

ROBERTO CAZZANIGA E LA TRUFFA SUBITA

Roberto Cazzaniga, il pallavolista vittima di una truffa sentimentale, sarà ospite quest’oggi di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, dove racconterà ancora una volta la vicenda vissuta in prima persona. Come raccontato dal programma “Le Iene”, che per primo ha reso nota la sua storia. I fatti: nel 2008 il giocatore, che ha indossato anche la casacca della Nazionale italiana e difeso i nostri colori ai Giochi del Mediterraneo, ha conosciuto online una ragazza di nome Maya, modella di origini brasiliane che si presenta a lui con le foto di Alessandra Ambrosio, la cui bellezza è nota a livello universale.

Inevitabilmente, Roberto si innamora di lei e avvia una lunga relazione con la fantomatica Maya, che però non riesce mai a incontrare di persona, a causa di mille scuse inventate dalla persona che si celava dietro quella falsa identità. Il sentimento tra i due era così potente e verosimile che l’ex azzurro ha continuato a credere nell’esistenza di Maya (che gli aveva detto di vivere a Cagliari, ndr), versandole numerosi aiuti economici per presunti problemi di salute ai quali era chiamata a far fronte. Totale? 700mila euro in quindici anni, fino a quando Cazzaniga non si è destato e ha capito di essere vittima di un raggiro clamoroso.

ROBERTO CAZZANIGA, CHI È?

Coloro che non seguono la pallavolo si saranno domandati chi sia Roberto Cazzaniga, che in una recente intervista rilasciata al “Giornale di Monza” ha ripercorso la sua carriera sportiva, rivelando un retroscena clamoroso: nel suo destino ci doveva essere il calcio. “Ero stato selezionato come portiere dal Milan, ma mi facevano giocare poco, perché l’altro portiere era il figlio di un allenatore… Così, a 12 anni, stanco della situazione, ho iniziato con la pallavolo alla Pro Victoria Monza”, ha spiegato.

Da quel momento, iniziò un lungo girovagare per la Penisola, che lo portò a militare nelle squadre di Milano, Montichiari, Parma, Crema, Segrate, Atripalda e Castellana Grotte. Adesso, superati i 40 anni, medita sul futuro: “Molti mi dicono che dovrei fare l’allenatore, perché so parlare con le persone e riesco a dare gli insegnamenti giusti. Non credo che prenderò questa strada, perché per diventare allenatore il percorso è lungo, e in questo momento non mi sento di farlo. Sinceramente non ho ancora pensato a come sarà la mia vita fuori dal campo. Mi diverto ancora molto a giocare e mi trovo benissimo a Castellana Grotte”.

