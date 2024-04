Roberto Cenci, chi è l’ex marito di Rossella Brescia/ La fine del matrimonio: “Non eravamo più felici”

Roberto Cenci è un autore e regista televisivo noto alle cronache rosa per essere l’ex marito di Rossella Brescia. Nato a Milano il 7 ottobre 1963, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo già a 17 anni. Ha iniziato a collaborare con registi del calibro di Davide Rampello e Beppe Recchia.

La sua fama comincia ad affacciarsi quando diviene aiutoregista per trasmissioni come Buona domenica. L’ex marito di Rossella Brescia è poi diventato autore e regista di programmi televisivi molto noti e apprezzati quali: Amici di Maria De Filippi, Ciao Darwin, Lo show dei record e L’isola dei famosi. La carriera di Roberto Cenci ha preso il volo registrando ascolti vertiginosi con show ancora oggi seguitissimi dal pubblico.

Chi sono i genitori di Rossella Brescia/ "Hanno fatto tanti sacrifici per me e mia sorella"

Roberto Cenci ex marito Rossella Brescia e la fine del matrimonio: “La differenza d’età…”

Nella vita privata Roberto Cenci è l’ex marito della ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia. La coppia è convolata a nozze nel 2000 e si è separata nel 2004: “Non eravamo più felici” aveva dichiarato la ballerina al settimanale Chi, svelando i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio. Tra le ragioni che hanno portato alla rottura sicuramente la differenza d’età che, come lo stesso Roberto Cenci aveva dichiarato, ha giocato un ruolo preponderante nelle dinamiche di coppia.

Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia/ 17 anni d'amore: "Siamo complici ma ci rispettiamo"

La coppia aveva esigenze diverse: “Rossella è polarizzata sul lavoro e non era pronta a darmi un figlio” aggiungeva Cenci. Dopo la separazione dal volto televisivo, l’autore e regista si è legato sentimentalmente alla showgirl Edelfa Chiara Masciotta dalla quale ha avuto anche un figlio. Le cose, però, non sono andate come sperava neanche con lei tanto che i due si sono lasciati definitivamente nel 2012. L’ex marito di Rossella Brescia ha avuto altri due figli da relazioni diverse di cui non si conoscono molti dettagli. Brescia è stata spesso accusata di aver raggiunto il successo grazie alla posizione importante del marito in televisione: “Il successo è frutto del mio sudore. Sono diventata una ballerina stimata prima di conoscere il mio ex marito” aveva dichiarato in tribunale in un’udienza per diffamazione contro Marco Mazzoli e Gilberto Penza.

Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia/ 17 anni d'amore: "Siamo complici ma ci rispettiamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA