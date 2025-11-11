Tutto su Roberto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gloria Nicoletti.

Brizzolato e con uno sguardo profondo, Roberto è uno dei nuovi cavalieri più affascinanti del parterre del trono over di Uomini e Donne. Roberto è arrivato in trasmissione nell’attuale stagione ma di lui, ad oggi, ci sono pochissime informazioni. Elegante, pacato e con modi gentili e raffinati, Roberto si è fatto immediatamente notare conquistando le attenzioni in primis di Agnese De Pasquale il quale, nonostante l’interesse, ha poi deciso di chiudere per dedicarsi alla conoscenza con Federico Mastrostefano.

Di Roberto, tuttavia, non si conosce la data di nascita, il passato sentimentale e la sua professione. Il cavaliere, infatti, finora non ha fornito informazioni sulla propria vita preferendo farsi conoscere per le sue conoscenze nel programma. Dopo Agnese De Pasquale, Roberto è uscito anche con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti proseguendo la frequentazione solo con quest’ultima.

Roberto e Gloria Nicoletti: la frequentazione continua ma spuntano nuovi cavalieri a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 novembre 2025, Roberto e Gloria Nicoletti tornano al centro dello studio per confrontarsi sulla loro conoscenza. Dopo la decisione di chiudere con Rosanna Siino, Roberto ha deciso di portare avanti la frequentazione con Gloria ma tra i due non c’è alcuna esclusiva. La dama, infatti, accetta anche di conoscere due nuovi cavalieri.

La frequentazione tra Roberto e Gloria, tuttavia, è destinata a concludersi. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Roberto ricomincerà ad uscire con Agnese De Pasquale e, in studio, si dichiarerà innamorato di Agnese.

