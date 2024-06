Roberto (Chicco) Clerici, chi è cugino morto di Antonella Clerici/ Dolore della conduttrice: “Non ci credo”

Antonella Clerici colpita da un grave lutto: è morto il cugino Roberto (Chicco): il doloroso addio

Antonella Clerici ieri attraverso i social aveva annunciato di essersi sottoposta ad un delicato intervento alle ovaie oggi, invece, ha utilizzato il social per dire addio al suo amato cugino. In queste ore, infatti, Antonella Clerici è stata colpita da un grave lutto: è morto il cugino Roberto Clerici conosciuto da tutti con il soprannome di Chicco. Tutt’ora ricoverata all’istituto Regina Elena di Roma, ha condiviso su Instagram il dolore per la scomparsa di suo cugino, al quale era molto legata.

Vittorio Garrone, compagno Antonella Clerici/ La conduttrice: "siamo uno lo specchio dell'altra"

Nel dettaglio, Antonella Clerici ha affidato ad un post su Instagram uno struggente messaggio d’addio per il cugino morto Roberto (Chicco) Clerici: “Non posso credere che tu non ci sia più” ha scritto in un post, accanto alla sua foto con una rosa e una candela accesa, ricordandolo così: “Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino”. Tanti i messaggi di affetto che le stanno arrivando da parte di follower e amici che si uniscono al suo cordoglio e la incoraggiano in questo momento difficile.

Antonella Clerici operata d'urgenza in ospedale, come sta e cosa è successo/ "Tsunami partito da una cisti"

Roberto (Chicco) Clerici, chi è il cugino morto di Antonella Clerici: l’uomo del Palio di Legnano

La morte di Roberto Chicco Clerici non ha devastato solo la cugina presentatrice ma un’intera comunità. Era un personaggio molto conosciuto in città per il suo impegno in prima linea in numerose realtà e associazioni: una presenza assidua che lo aveva portato, ancora nell’edizione di quest’anno del Palio di Siene per fornire un contributo importante. Aveva attività nel settore delle pubbliche relazioni come consulente e ufficio stampa in studi di pubbliche relazioni ed assistente alla regia per i grandi eventi di moda. Nato nel 1946, Roberto Chicco Clerici, cugino di Antonella Clerici, è morto a 78 anni stroncato da un malore improvviso. Il decesso è avvenuto lunedì ma è stato reso noto solo oggi.

Gerry Scotti, bordata ad Antonella Clerici ad Io canto family 2024?/ “Michelle, ti lascio… una trasmissione!”













© RIPRODUZIONE RISERVATA