Roberto Cingolani: “Basta studiare 4 volte le guerre puniche, serve cultura tecnica”

I 195 Paesi presenti alla Cop “non erano lì a scherzare, ma a lavorare: abbiamo ottenuto un passo avanti importante”: netto Roberto Cingolani a Tg2 Post. Il ministro della Transizione ecologica ha proseguito: “Questo è un successo dell’Italia, che ha condotto il G20 sotto la guida di Draghi e anche i lavori della pre Cop. Tutti i Paesi hanno firmato l’accordo di accelerare con maggiore ambizione il target dei 2° di riscaldamento previsto a Parigi a metà secolo a 1,5° di riscaldamento. Mezzo grado può sembrar poco, ma mezzo grado di temperatura media sul pianeta significa che in alcune zone del pianeta la temperatura potrà essere 3-4 gradi più bassa e può fare la differenza tra la vita e la morte”.

Roberto Cingolani ha citato i risultati più importanti: “Anche Paesi che consumano grandissime quantità di carburanti fossili, come Cina e India, hanno aderito a questo ulteriore passaggio. C’è un prezzo per questa cosa: arriveremo alla seconda metà del secolo a 1,5° con percorsi diversi”. “Sono state stabilite regole per la trasparenza e per la finanza” ha evidenziato l’esperto, che ha anche espresso rammarico per non aver centrato l’obiettivo dei 100 miliardi ai Paesi vulnerabili”.

Roberto Cingolani ha poi fatto una riflessione particolare sul sistema scolastico e sull’importanza di rimodellare gli studi in vista dei prossimi anni di cambiamento: “A noi serve più cultura tecnica a partire dalle scuole, soprattutto in un momento di trasformazione digitale velocissimo. Tra dieci anni ci serviranno i digital manager, lavori che oggi non esistono. Il problema è capire se continuiamo a studiare tre-quattro volte le guerre puniche in 12 anni di scuola o se iniziamo a impartire un tipo di formazione più avanzata e più moderna. Se continuiamo a reclutare ricercatori e innovatori con le nostre metodologie non siamo su standard internazionali: noi abbiamo il 30% in meno di innovatori rispetto agli altri Paesi. Noi dobbiamo capire che l’innovazione è la strada per vincere tutte le sfide del futuro”.

