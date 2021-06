Roberto Cipullo e Filippo, compagno e figlio Carolina Rey/ “Non volevo storie…”

Carolina Rey si divide tra carriera e vita privata. Da tempo innamorata di Roberto Cipullo, ha coronato il sogno di diventare mamma con la nascita del figlio Filippo. Carolina e il produttore cinematografico più grande di lei di 20 anni, formano una coppia solida che vive il proprio sentimento lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante entrambi lavorino nel mondo dello spettacolo, riescono a proteggere la propria famiglia da gossip e rumors vari. Il loro amore è stato coronato con la nascita di Filippo che ha cambiato totalmente la vita di Carolina, perdutamente innamorata del suo bambino. Mamma e donna innamorata sia della sua famiglia che del suo lavoro, Carolina Rey, pur non parlando spesso della sua vita privata, in un’intervista rilasciata al settimanale Confidenze nel 2019 ha raccontato come è nato il suo amore con Roberto.

CAROLINA REY/ L'amore per il fidanzato Roberto Cipullo, la carriera dai musical a Tale e quale show

Roberto Cipullo e Filippo, i grandi amori di Carolina Rey

Quando Roberto Cipullo ha incrociato la propria strada con quella che sarebbe diventata la compagna, Carolina Rey non aveva voglia di avere una storia d’amore. A raccontarlo, nel 2019, a Confidenze, è stata la stessa Carolina: “Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme. In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati”, ha svelato la conduttrice che oggi si gode la sua storia d’amore che ha portato alla nascita di una splendida famiglia.

LEGGI ANCHE:

CAROLINA REY È NADA/ Sembrava di vedere Il pulcino del Gabbro sul palcoCAROLINA REY È LAURA PAUSINI/ Tutti d'accordo ora? (Tale e quale show)

© RIPRODUZIONE RISERVATA