Roberto Cipullo, fidanzato Carolina Rey/ Vent’anni di differenza, ma senza sentirli

Roberto Cipullo è al fianco di Carolina Rey da ormai diverso tempo e possiamo dire con certezza che hanno creato subito una bella famigliola. La neo concorrente di Tale e Quale Show 2020 e il suo compagno infatti sono diventati genitori appena due anni fa del piccolo Filippo. Roberto, produttore cinematografico, ha tra l’altro 20 anni in più della compagna, ma sembra che questo dettaglio non sia diventato un ostacolo all’amore tra i due. Poco tempo fa, la Rey ha raccontato al settimanale Confidenze come è iniziato il loro rapporto: “Ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un secco no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e alla fine, per non essere proprio maleducata, ho accettato di prendere un aperitivo insieme“. Durante quell’incontro, la Rey si è resa conto di avere di fronte un uomo generoso e profondo e di avere anche tanti punti in comune. Cosa che l’ha spinta a non lasciarlo mai più. Non è stato semplice invece per la presentatrice diventare mamma. La gravidanza ha presentato delle difficoltà e lei è dovuta rimanere a letto per due mesi, onde evitare complicazioni.

Roberto Cipullo, fidanzato Carolina Rey: la curiosità dei fan

Roberto Cipullo è sempre presente nei grandi eventi che riguardano la compagna Carolina Rey. L’attrice infatti si è esibita come cantante lo scorso febbraio e ad applaudirla, oltre agli amici presenti, c’era anche il produttore cinematografico. Ed è proprio a lui che l’artista ha deciso di dedicare una canzone durante la serata, come riferisce Il Messaggero, riuscendo ad emozionare se stessa e anche i presenti. Nonostante siano affiatatissimi, all’interno della coppia è solo Carolina invece a scegliere di apparire sui social. Spesso da sola, per lavoro o per mostrare sprazzi di vita quotidiana. Ogni tanto al suo fianco appare il piccolo Filippo, ma per trovare Roberto bisogna spulciare fino a un paio d’anni fa. Un altro dettaglio che non fa che aumentare la curiosità dei fan della cantante: inutile però andare a caccia, il produttore ci tiene alla sua privacy e non compare su nessuna piattaforma. Lo dimostrano anche le scarse informazioni che circolano sul suo conto. Di lui dopo tutto sappiamo solo che ha diretto diversi film, tra cui Ovunque tu sarai, e prodotto pellicole come Sconnessi di Christian Marazziti (2018) e I compromessi sposi di Francesco Miccichè (2019).



