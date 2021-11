Roberto Cipullo, marito di Carolina Rey/ “E’ una persona profonda e generosa”

Roberto Cipullo è il marito di Carolina Rey: la coppia, nonostante vent’anni di differenza, è più unita e innamorata che mai! Un amore nato quasi per caso quello tra la conduttrice televisiva e il produttore cinematografico che dopo il primo incontro non si sono più lasciati. In realtà non è stato semplicissimo per il produttore conquistare il cuore della bella Carolina: 3 lunghi mesi di corteggiamento prima di conquistarla definitivamente. Roberta e Carolina sono poi diventati un tutt’uno arrivando anche al matrimonio. La coppia, infatti, è felicemente sposata e dal loro matrimonio nel 2018 è nato anche uno splendido bambino di nome Filippo.

Proprio Carolina Rey, parlando della sua vita privata e dell’incontro con Roberto, dalle pagine di Confidenze ha rivelato: ” ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di no. Per tre mesi Roberto ha continuato a invitarmi e, alla fine, per non essere proprio maleducata ho accettato di prendere un aperitivo insieme”.

Roberto Cipullo e Carolina Rey: da un aperitivo al matrimonio

L’amore tra Roberto Cipullo e Carolina Rey è iniziato davvero per caso. La conduttrice ed attrice televisiva, infatti, intervistata da Confidenza ha rivelato come Roberto sia arrivato nella sua vita in un momento davvero particolare. La donna non era propensa a nessuna relazione nè tantomeno a conoscere qualcuno, ma il corteggiamento di Roberto alla fine ha avuto la meglio. Dopo tre mesi di messaggi ed inviti il produttore cinematografico è riuscito a strappare un “si” alla bella Carolina. I due si sono così visti per un semplice aperitivo e in quell’occasione è scattata la magia.

“In quell’occasione ho scoperto una persona profonda e generosa, che ha tante affinità con me. Da quel giorno non ci siamo più lasciati” ha confessato la conduttrice che da diversi anni è felicemente sposata con il suo Roberto. Un amore suggellato anche dalla nascita di uno splendido bambino.



