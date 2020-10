Roberto Cirese e Giulia, ex marito e figlia Rita Dalla Chiesa/ Lutto in famiglia per…

Prima di incontrare l’uomo che ancora oggi continua a definire l’amore più grande della sua vita, Rita Dalla Chiesa sposò Roberto Cirese, cantante jazz. In merito alla vecchia relazione non si sa molto, così come dell’uomo con il quale l’ex conduttrice di Forum convolò a nozze negli anni Settanta. Tuttavia, Cirese le donò la gioia più grande della sua vita rendendo Rita mamma di Giulia, l’amata figlia. Proprio dopo il matrimonio con Cirese, la Dalla Chiesa fece la conoscenza del suo grande amore che sposò in seconde nozze. La figlia Giulia ha sempre avuto un ottimo rapporto con Fabrizio Frizzi ed i due rimasero molto legati anche dopo la separazione nel 2002. Come suo padre, Giulia coltiva la grande passione per la musica e nel 2007 ha portato una nuova gioia in casa della mamma, in seguito alla nascita del figlio Lorenzo, nato dall’amore con Massimo Santoro. E’ il novembre del 2017 quando, proprio Rita Dalla Chiesa, comunica ai suoi fan un grande dolore per la sua famiglia in seguito alla morte del genero, autore tv di Uno Mattina e marito dell’amata figlia Giulia.

ROBERTO CIRESE E GIULIA, EX MARITO E FIGLIA DI RITA DALLA CHIESA

Giulia Cirese, figlia di Rita Dalla Chiesa, ha vissuto sulla sua pelle uno dei lutti più gravi, la perdita del compagno di vita nonché padre del suo primo bambino. Non si conosce con precisione la causa della morte del marito di Giulia ma dalle parole della madre rese in una intervista a Verissimo aveva fatto intendere che fosse malato da tempo. Una scomparsa dolorosa e prematura, dal momento che Massimo aveva appena 52 anni. In quella circostanza, Rita Dalla Chiesa aveva raccolto i suoi pensieri dedicando un messaggio proprio al genero: “Ciao, Massimo. Papà di Lollo. Marito di Giulia. Scegliti una stella, fra quelle che incontrerai nel tuo viaggio, e accendila di tante luci. Così il mio cacciatore di stelle potrà’ riconoscerla e saprà che lì ti sei seduto tu. Il suo meraviglioso papà”. In una intervista a Silvia Toffanin di alcuni anni fa, la Dalla Chiesa aveva commentato: “È stato terribile, perché Massimo aveva tanti progetti. Mia figlia Giulia è una donna molto forte e mi rende orgogliosa”. Parlando poi della figlia aveva confidato: “È vissuta per cinque anni affianco a Massimo, nel corso della lunga malattia, senza dire nulla, rispettando il volere di suo marito”. Ed aveva definito Massimo, nuovamente, “un cacciatore di stelle”.



