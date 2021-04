Roberto Ciufoli/ Attacca Awed: “Falso come una banconota da 30 euro” (Isola dei Famosi)

Roberto Ciufoli vero leader dell’Isola dei Famosi 2021?

Roberto Ciufoli è interessante, sa bene come sopravvivere all’Isola dei Famosi 2021 e ha uno spiccato senso dell’osservazione che sicuramente lo aiuterà a tenere lontane le serpi del gruppo, specie adesso che Burinos e Rafinados si sono uniti. Anche questa settimana Ciufoli è salvo dalle nomination ma non potrebbe essere altrimenti visto che è uno dei pochi che partecipa al sostentamento del gruppo grazie alla pesca e al suo darsi da fare anche ‘in cucina’. Nei giorni scorsi, però, in quanto saggio del gruppo, Roberto Ciufoli ha avuto modo di notare qualcosa che puzza un po’ di falsità. Ancora una volta si parla di Awed colui che ha spaccato e messo alla gogna il gruppo dei Burinos in puntata lunedì scorso. Il giovane si è pentito di quanto accaduto ed è tornato all’ovile addirittura chiarendo anche con Gilles Rocca e con Francesca Lodo, quelli più attaccati dallo youtuber, e Roberto Ciufoli?

Isola dei Famosi 2021/ Eliminato, diretta e nuovi concorrenti: sbarcano Beatrice Marchetti e Isolde Kostner?

Roberto Ciufoli contro Awed: “Falso come una banconota da 30 euro”

Le scuse al gruppo di naufraghi non hanno convinto l’attore comico che ha avuto modo di lasciarsi andare in un confessionale mettendo in dubbio il comportamento di Awed. Il comico non ha di certo litigato con lui ma i suoi movimenti lo hanno lasciato un po’ scettico visto che, nonostante queste scuse, non ha visto un reale pentimento in lui e si è convinto che si tratta solo di una strategia. Lo youtuber ha preferito parlare a tu per tu con le persone coinvolte forse solo per rigirare la frittata in privata e così Roberto Ciufoli lo ha definito una banconota da trenta euro confermando che non si fida e di non aver sentito le sue scuse. Anche Gilles Rocca, in fondo, la pensa come lui. A quanto pare la strada di Awed sarà in salita anche oggi perché i dubbi di Roberto Ciufoli potrebbero tradursi in una nuova nomination, a quel punto come reagirà il giovane?

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar, frecciatina ad Andrea Zelletta/ "Non conosco i comodini..."Marco Maddaloni "Fariba Tehrani cerca l'amore all'Isola"/ "Quando ha visto Brando..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA