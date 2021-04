Roberto Ciufoli/ Boccia Awed “Tossico” e punta il dito contro Daniela Martani

Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021 boccia Awed

Roberto Ciufoli continua ad essere protagonista importante di questa Isola dei Famosi 2021. L’attore della premiata ditta continua a mietere successi tra i suoi compagni che lo venerano e che continuano a tenerlo su un palmo della mano e tutto perché riesce a districarsi nella caccia e ad aiutare tutti. Mai come in questo momento il suo aiuto è importante visto che sul’Isola è arrivata la pioggia che, mista al vento, sta mettendo a dura prova i naufraghi già provati da un mese di dieta forzata. In molti sembrano già essersi piegati ma Roberto Ciufoli continua a puntare dritto alla meta tanto che già in molti erano convinti di poterlo vedere con la collana da leader nei giorni scorsi ma alla fine è toccato a Francesca Lodo farlo, siamo sicuri che la bella sarda sia riuscita ad affrontare questo momento di crisi meglio di come avrebbe potuto farlo Roberto Ciufoli?

L’attore all’Isola dei Famosi 2021 non si tira indietro nemmeno quando arriva il momento di dire la propria sui protagonisti del programma e, in particolare, proprio su Awed. Nei giorni scorsi le sue scuse non hanno convinto l’attore che ha definito lo youtuber come una “banconota da 30 euro” e, ancora peggio, come “nocivo” per una serie collaborazione del gruppo sull’Isola dei Famosi. Dall’altro lato le cose non sono andate meglio con Daniela Martani la naufraga che, in quanto vegana, avrebbe voluto avere più riso perché gli altri riescono ad aggiungere al loro piatto qualche mollusco. In realtà proprio Roberto Ciufoli si è accodato agli altri facendo notare alla naufraga che le cose non sono così semplice visto che quello che aggiungono al riso non è poi tanto e quindi versano tutti nelle stesse condizioni. I due questa sera avranno di nuovo modo di affrontare l’argomento oppure no? Sicuramente il fatto che Daniela Martani è in nomination potrebbe un po’ cambiare le cose.

