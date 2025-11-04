Moglie Roberto Ciufoli, chi è Theodora Bugel: dalla Francia all’amore a Roma, l’arredatrice che ha conquistato il comico della Premiata Ditta.

Moglie Roberto Ciufoli, chi è: tutto su Theodora Bugel

Roberto Ciufoli, comico conosciuto per essere stato membro della Premiata Ditta, ha una carriera piena di conquiste a livello televisivo, teatrale, cinematografico. Durante la sua vita ha partecipato anche a reality e talent come ad esempio L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show di Carlo Conti. Da diversi anni è sposato con Theodora Bugel e oggi andiamo a conoscerla meglio nel profondo: il suo lavoro, le sue origini e tanto altro.

Theodora Bugel è la moglie di Roberto Ciufoli. Ha origini francesi e di lavoro fa l’imprenditrice e l’arredatrice e da quando ha conosciuto l’attore ha deciso di spostarsi in Italia. Sebbene il marito sia molto famoso, lei è rimasta lontana dai riflettori e ha sempre cercato di mantenere grande riserbo sulla sua vita privata. Solo in rarissime occasioni è apparsa insieme al marito in televisione, ma di certo non ama stare davanti alle telecamere.

Roberto Ciufoli e moglie Theodora Bugel: l’arrivo del figlio Romeo con fecondazione assistita

Passiamo ora a scoprire come si sono conosciuti Roberto Ciufoli e sua moglie Theodora Bugel. Nel 2004 i due sono venuti a contatto grazie ad alcuni amici in comune. In realtà erano vicini di casa! “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore nato come? Lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, lui veniva a bussare spesso, ogni scusa era buona“, ha detto Theodora durante una puntata di Storie Italiane. Anche Roberto Ciufoli ha detto la sua: “Noi vivevamo alla periferia di Roma, un casale con tanti appartamenti, sapevo di avere la vicina di casa carina ma non la incontravo mai, finalmente un giorno l’ho incontrata e da quel momento è stato un colpo di fulmine”.

Nella loro relazione ci sono stati anche momenti bui come la gravidanza che non arrivava mai. Per tanti anni hanno cercato un figlio e poi hanno scelto di rivolgersi alla fecondazione assistita: “Abbiamo provato prima in Francia, poi siamo tornati in Italia. Il percorso è molto delicato e complesso. Poi siamo andati in Spagna dove abbiamo trovato un approccio più sereno e rilassato alla fecondazione assistita e così Theodora è rimasta incinta”. Oggi i due sono genitori del piccolo Romeo.