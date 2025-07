L’umorismo spiccato è il suo cavallo di battaglia, una comicità che non conosce tempo e che emerge per originalità; Roberto Ciufoli vanta il pregio di non essersi mai dovuto adeguare al cambio di tendenze, dei gusti, perchè lo stile della sua irriverenza risulta sempre attuale e pertinente. Dietro i sorrisi che regala alla gente, soprattutto di recente, ha però nascosto un calvario personale tutt’altro che banale: lo storico volto de La Premiata Ditta e oggi co-conduttore di ‘Facci Ridere’ con Pino Insegno ha infatti dovuto affrontare una delicata operazione per un tumore al rene.

Roberto Ciufoli, l'amore con Theodora Bugel: "L'ho presa per sfinimento"/ Papà di due figli

“Io prendo di petto le avversità, non mi abbatto; la malattia deve faticare per fermarmi”, queste le parole di Roberto Ciufoli intervistato da Benessere Magazine – come riporta Gossip e Tv – a proposito del tumore al rene diagnosticato alcuni mesi fa. L’attore si è già sottoposto all’intervento necessario e fortunatamente tutto si è risolto per il meglio; la malattia non è sfociata in metastasi e dunque, in quanto localizzato, è stato totalmente asportato. “Ho scelto di guardare la situazione in positivo” – ha raccontato Roberto Ciufoli – “Ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi”.

Premiata Ditta, chi sono e cosa fanno oggi Tiziana Foschi e Francesca Draghetti/ Tra tv e teatro

Roberto Ciufoli: “La malattia? Superate le difficoltà con il mio spirito”

Come racconta Gossip e Tv, Roberto Ciufoli ha riscontrato la malattia dopo aver notato dei sintomi poco confortanti; le analisi di rito hanno appunto evidenziato un tumore al rene e la necessità di ricorrere all’operazione già effettuata dal conduttore. L’intervento è stato particolarmente delicato in quanto, oltre alla rimozione del carcinoma, è stata necessaria l’asportazione del rene, dei linfonodi e dell’uretere.

“…Con il mio spirito sono riuscito ad andare in scena superando difficoltà del corpo e dell’anima”, ha raccontato Roberto Ciufoli a Benessere Magazine; parole che raccontano il suo ritorno in tv alla conduzione di Facci Ridere appena pochi giorni dopo la delicata operazione per rimuovere il tumore al rene.

Facci Ridere, anticipazioni prima puntata 29 giugno 2025 su Rai Due/ Regolamento, giudici e ospiti