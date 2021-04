Roberto Ciufoli choc, vuole ritirarsi? “Nominatemi, voglio andare via!”/ Furioso con la Tittocchia…

Roberto Ciufoli all’Isola dei famosi 2021: “Nominatemi, voglio andare via!”

Roberto Ciufoli è tornato a Cayo Cochinos furioso e indignato dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 e come dargli torto visto che i nuovi arrivati, a cominciare da Emanuela Tittocchia, gli hanno dato contro? L’attore è tornato furioso dalla puntata e tutto perché l’attrice, appena arrivata, lo ha nominato dando una motivazione che, a suo dire, non sarebbe valida, anzi. L’ex attrice di Centovetrine ha preso di mira il ‘collega’ accusandolo di non essere lui, da un Roberto Ciufoli con la sua carriera e la sua verve, da telespettatrice si aspettava di vedere altro e invece lui non si pronuncia, non fa sorridere, non si espone e per questo ha deciso di nominarlo.

Lui tornato sull’Isola ha dato di matto perché non si aspetta di sentirsi dire alcune cose in diretta e di passare per quello che non è visto che si fa il mazzo tutti i giorni per tutti. Roberto Ciufoli sembra di nuovo ripiombato nell’incubo di un paio di settimane fa quando litigò con i suoi compagni per il suo modo di fare un po’ troppo da comandante. Oggi, invece, si ritrova dalla parte opposta e per questo non ci sta e alle accuse di Emanuela Tittocchia risponde: “un par di ciufoli”.

Roberto Ciufoli allo scontro con Emanuela Tittocchia dopo la nomination

Come se non bastasse, Roberto Ciufoli è stanco di apparire per quello che non è visto che lavora duramente all’Isola dei Famosi 2021 e così ha chiesto ai suoi colleghi di nominarlo nella puntata di questa sera così può finalmente andare a casa. Qualche momento dopo è arrivato poi il chiarimento, o quasi, con la diretta interessata che proprio davanti agli altri naufraghi, Andrea Cerioli compreso, ha parlato direttamente con Roberto Ciufoli che ha ammesso di esserci rimasto male non per la nomination quanto per la motivazione.

Lui non si sente moscio e di certo si fa il mazzo all’Isola così come se lo fa nella vita di tutti i giorni lavorando duro a 61 anni. A quel punto, davanti alle sue parole, Emanuela Tittocchia prova a spiegare che la sua voleva essere una provocazione per farlo andare avanti diversamente ma non ottiene molto visto che l’attore annuncia che non sarà più collaborativo con nessuno d’ora in poi. Siamo sicuri che le parole della Tittocchia volessero essere positive? Per il momento ha ottenuto solo la furia di Ciufoli..



