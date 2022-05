Roberto Ciufoli: “Cinema e tv non mi guardano”/ “Pesa l’etichetta Premiata Ditta”

Roberto Ciufoli è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di oggi, martedì 3 maggio 2022, di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. L’attore, concorrente della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi“ ha raccontato di avere ripreso la sua tournée in giro per l’Italia: “Da quando è stato ridato il via agli spettacoli, io non mi sono più fermato – ha commentato –. L’impoverimento di un settore come questo è l’impoverimento della società, che senza questo tipo di aggregazione e di emozioni condivise non è una società sana”.

Roberto Ciufoli: "Pino Insegno veniva a scuola con me"/ "Fummo sospesi perché..."

Attualmente, Roberto Ciufoli sta portando in scena uno spettacolo nel quale rappresenta vari tipi di caratteri umani: il pigro, lo sportivo, l’eroe, il supereroe e così via. Ma quanto c’è di autobiografico in questa esibizione? “C’è il fatto della grande curiosità e dello studio del corpo, che mi appassiona – ha rivelato –. Poi gli acciacchi e il fatto che nei vari momenti della vita capita di essere più ansioso, più emotivo…”.

Roberto Ciufoli: "Premiata Ditta tornerà in tv"/ "Stiamo lavorando a un progetto..."

ROBERTO CIUFOLI: “SAREI BUGIARDO SE DICESSI DI NON AVERE RIMPIANTI”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Roberto Ciufoli ha risposto a un quesito inerente ai rimpianti della sua esistenza e della sua carriera e lo ha fatto con grande sincerità e trasparenza: “Sarei bugiardo se dicessi di non avere rimpianti. C’è sempre qualcosa di più o qualcosa di diverso che si sarebbe voluto fare”.

Ci sarà modo di rivederlo presto anche in televisione, oltre che a teatro? Anche in questo caso, Roberto Ciufoli ha replicato con totale onestà: “Una cosa mi è dispiaciuta… Il fatto che ci siano etichette difficili da superare. In teatro mi sono tolto tante soddisfazioni, mentre al cinema o in televisione quasi non mi guardano. Perché? Perché c’è ancora l’etichetta della Premiata Ditta appiccicata su di me…”.

ROBERTO CIUFOLI ELIMINATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Isolde prende il suo posto!

© RIPRODUZIONE RISERVATA