ROBERTO CIUFOLI/ “Sta bene, tornerà in gioco appena possibile” (Isola dei famosi)

Che fine ha fatto Roberto Ciufoli? Il pubblico dell’Isola dei Famosi si chiede cosa sia accaduto all’attore e comico dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nella prima puntata. La sua avventura si è interrotta già? A dare aggiornamenti all’inizio della nuova diretta dell’Isola è Massimiliano Rosolino che svela: “Sta bene, ha fatto tutti gli aggiornamenti del caso e tornerà appena potrà aiutare i suoi compagni!” Dunque Ciufoli tornerà in gara a breve, probabilmente appena l’infortunio sarà sotto controllo e sarà possibile per lui affrontare le prove dell’Isola senza sforzi. Cosa che potrebbe accadere, con grande probabilità, nel corso della prossima diretta dell’Isola. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Roberto Ciufoli/ "Brutto indicente mi costò il ritorno, ora all'Isola dei Famosi.."

Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021 dopo l’infortunio alla spalla

E ci risiamo. Sembra proprio che le esperienze dei reality per Roberto Ciufoli non siano mai positive e che ci debba essere sempre un infortunio di mezzo ma speriamo che questa volta le cose vadano diversamente di quanto è successo anni fa. Chi ha seguito l’attore ancora prima del suo sbarco all’Isola dei Famosi 2021 sa bene che in passato ha preso parte a ‘Si può fare’, programma condotto da Carlo Conti, ma si è dovuto ritirare per via di una lesione con distacco del tendine del bicipite. Anche lunedì sera ha rischiato grosso quando, una volta presa il via l’esperienza in Honduras, si è trovato a mettersi alla prova per recuperare la chiave con tanto di tuffo dalla pedana. Il suo tuffo è andato bene ma a cambiare le sue sorti è stato Akash che, impaurito dall’acqua e dal tuffo, si è lanciato forse senza tener bene conto che sotto di lui c’erano gli altri concorrenti e, in particolare, proprio l’attore della Premiata Ditta. Ciufoli è finito out per un po’ per via dei soccorsi e delle prime medicazioni e una volta tornato in Palapa in diretta ha rassicurato tutti a casa mostrandosi poi con la spalla fasciata. A quanto pare la caduta del modello ha pesato sulla sua spalla e adesso tutti sperano che questo non possa rovinare la sua esperienza nel reality di Canale5.

Theodora Bugel, moglie Roberto Ciufoli/ "Fecondazione assistita per avere Romeo.."

Roberto Ciufoli sarà leader questa sera?

Roberto Ciufoli si è presentato come un uomo sportivo, divertente e simpatico, che non riesce a stare fermo e che alla sera ama leggere bevendo un bicchiere di wisky che sicuramente non troverà sull’isola. L’unica cosa che spera è che in una delle sue perlustrazioni possa trovare una pianta sconosciuta che, una volta ingerita, possa regalargli un sacco di capelli lunghi e ricci. Siamo sicuri che la sua speranza rimarrà tale ma quello che i fan sperano è di vederlo partecipare ai giochi, alla pesca e alle esplorazioni e che non ci siano problemi con la sua spalla altrimenti questo potrebbe costringerlo al ritiro.

LEGGI ANCHE:

Roberto Ciufoli/ La sua terapia del sorriso e l'impegno solidale "far del bene divertendosi" (I soliti Ignoti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA