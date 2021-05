Roberto Ciufoli/ Eliminato ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi 2021?

L’esperienza all’Isola dei Famosi 2021 di Roberto Ciufoli è stata davvero rocambolesca. L’attore è arrivato in Honduaras è finito ko per via di Akash Kumar salvo poi riprendersi e tornare in gioco convinto di trovare un gruppo pronto ad attenderlo e invece no, anche in questo caso tutto è sbagliato. Il suo modo di fare e di voler comandare gli altri ha mandato in crisi il gruppo che alla fine è esploso e lo ha un po’ messo da parte iniziando a nominarlo fino alla pace e, poi, di nuovo il ciclo ha preso vita. A quel punto l’eliminazione è arrivata e l’attore è finito su Playa Imboscadissima al fianco di Beatrice Marchetti che gli ha insegnato a vivere al meglio l’Isola insegnandogli a pescare, a sfilare con i suoi costumi di erba e ad apprezzare la vita nel gioco adesso che nessuno lo mette sotto pressione, ma cosa ne sarà di lui adesso?

Roberto Ciufoli/ Modello e pescatore per Beatrice: "Mi devo ricredere su di lei.."

Roberto Ciufoli eliminato o finalista dell’Isola dei Famosi 2021?

Le cose si mettono male per i due naufraghi solitari proprio perché nelle scorse ore è arrivata la comunicazione che li ha portati a lasciare la loro Playa a favore di un’altra dove sono riusciti a pescare e trovare di nuovo la giusta sintonia. Questa sera i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono chiamati a fare una serie di nomination lampo e affrontare dei televoti flash proprio per stabilire il nome del secondo finalista e anche di ben due eliminati, toccherà proprio a Roberto Ciufoli tornare in gioco all’Isola dei Famosi 2021 per poi uscire o arriverà in finale?

