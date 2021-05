Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Lite con Beatrice per il fuoco!

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021? Sembra proprio che sia questo il destino riservato all’attore che non è riuscito ad essere simpatico quanto basta, almeno per quello che abbiamo visto, tanto da conquistare il pubblico. Roberto continua a masticare tecniche e sopravvivenza ma le cose per lui potrebbero non mettersi benissimo questa sera quando il pubblico sarà chiamato a scegliere chi salvare e chi no.

L’incognita rimane come sempre l’eliminazione che questa sera arriverà proprio per i naufraghi, ben tre secondo le anticipazioni, e a quel punto forse tutti dovranno fare i conti con l’ultima spiaggia e, quindi, anche con Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti, ma se quest’ultima è favorita alla finalissima, quello che rimane indietro è proprio l’attore, toccherà a lui uscire?

Nei giorni scorsi, dopo tante cose belle e dopo essersi ricreduti del comportamento e dell’animo, l’uno dell’altra, Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 hanno finito per litigare e tutto per via del fuoco. La modella si è svegliata spesso per controllarlo ma lo ha trovato sempre con la fiamma molto alta e molto attivo tanto che a quel punto ha deciso di affrontare l’argomento con il suo compagno naufrago cercando di fargli capire che non è proprio come vuole lui e che non è una gara a chi tiene il fuoco sempre vivo e acceso: “Stanotte mi sono svegliata più volte e ho visto che il fuoco era sempre attivo. Roberto vuole mantenere il fuoco perché per lui fa parte della routine. Non è una gara per chi si sveglia di più. Non abbiamo legna e non ha senso tenerlo acceso di notte”.

Dall’altro lato l’attore non ha fatto marcia indietro lasciando intendere che non ama alzarsi di notte e che se può evitare lo farebbe ma che fino a quando ci sarà la legna non vuole smettere: “Qui l’isola decide, aspettiamo il suo verdetto e poi ci muoviamo di conseguenza”.



