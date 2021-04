Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Si scusa: “Ho esagerato”

Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Ma vogliamo davvero parlare di Roberto Ciufoli senza iniziare dall’ultima diretta di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi 2021? L’attore si è sempre dato da fare per tutti, ha tenuto acceso il fuoco, cerca la legna, pesca e d è sempre pronto per lui e a fare qualsiasi cosa ma questo non lo ha tenuto al sicuro dalle nomination, anzi. Proprio nell’ultima diretta non solo si è beccato la nomination ma, in quanto votazioni palesi, ha ascoltato anche quelle che erano le motivazioni, almeno quelle dei maschi.

A quel punto, alla luce della quasi unanimità, ha fatto i conti con il suo carattere. Tornato sull’Isola ha avuto modo di parlare subito con Francesca Lodo che gli ha fatto notare che forse il suo problema non è tanto il suo carattere quanto il modo di porsi con gli altri quasi come se fosse lì per comandare. La stessa conferma arriva da Andrea Cerioli, anche se in questo caso l’argomento è ben diverso.

Roberto Ciufoli chiarisce con Andrea Cerioli e…

Chi segue l‘Isola dei Famosi 2021, sa bene che Roberto Ciufoli ha nominato Andrea Cerioli facendolo finire allo scontro con Drusilla Gucci, ma in quel momento il bolognese non ha preso molto bene la cosa. L’ex tronista ha accusato l’attore di aver studiato una nomination ad hoc, una nomination ben architettata per fare fuori il più forte. Questa consapevolezza non solo ha creato scontri e dissapori sull’Isola ma è sfociata in una bagarre in diretta quando la stessa Tiziana Foschi è intervenuta a favore dell’amico invitando Andrea a pensarci bene prima di parlare di una persona che è abituata a ‘farsi il c*o’ e non a dormire sugli allori o sui follower. I due hanno poi ripreso l’argomento una volta tornati in spiaggia. Durante una pesca hanno avuto modo di confrontarsi su quanto è accaduto e alla fine si sono chiariti visto che Andrea ci ha tenuto a precisare che non è certo lui che deve insegnare la vita ad un uomo di sessanta anni ma che sicuramente è lui ad aver sbagliato i modi dimostrandosi troppo autoritario con tutti e impartendo ordini anche quando non è chiamato a farlo. Dall’altro lato ha ammesso anche che forse sarebbero finiti alla canna del gas tante volte se non fosse stato per lui. Pace fatta quindi?

