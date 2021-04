Roberto Ciufoli eliminato all’Isola dei Famosi?/ La verità di Awed sulla nomination..

Roberto Ciufoli all’Isola dei Famosi 2021 continua a discutere dopo la nomination ricevuta

Roberto Ciufoli contro tutti o quasi all’Isola dei Famosi 2021. L’attore non ci sta e davanti all’ennesima nomination da di matto, questo è quello che è successo in questi due giorni di fuoco sin dal ritorno su Playa Reunion, adesso divisa di nuovo tra Arrivisti e Primitivi. Cambiano i gruppi e la carte in tavola ma il risultato non cambia e quando i naufraghi sono messi alle strette nelle votazioni fanno sempre gli stessi nomi anche a discapito di chi, proprio come Roberto Ciufoli, continua a lavorare duro sull’Isola. A far finire nei guai proprio l’attore sono stati gli arrivisti che, chiamati a votare hanno fatto il nome di Awed e quello di Ciufoli. In particolare, è proprio lo youtuber che ha votato il suo compagno di avventura etichettandolo come un naufrago poco lucido e anche fuori luogo in alcune occasioni. Lo stesso ha fatto Manuela Ferrera parlando di quanto lui sia scontroso nei suoi confronti.

Il colpo di grazia però arriva dal leader del gruppo, Matteo che, chiamato a fare un nome tra Awed e Ciufoli, entrambi in nomination con gli stessi voti, ha deciso di salvare l’amico youtuber e dire no all’attore che è tornato sull’Isola inviperito soprattutto con il giovane Simone. Lo scontro tra i due non è mancato perché proprio Awed ha deciso di rivelare la nomination a Ciufoli in modo tale da chiarire le cose ma proprio in quel frangente ecco esplodere la lite all’Isola dei Famosi 2021. Awed lo accusa di ostentare operosità quando in realtà fa poco e quando l’attore rimanda le accuse al mittente, ecco arrivare la conferma ufficiale: non sono l’unico a pensarla in questo modo. La rivelazione spacca di nuovo il gruppo e fa discutere perché a questo punto Ciufoli vorrebbe sapere chi è che si finge amico e chi no ma proprio i suoi ex colleghi smentiscono ancora tutto. Qualcuno mente quindi sull’Isola che sia proprio Awed quello che crea sempre scompiglio facendo fuori i naufraghi oppure no? Come finirà la nomination per Ciufoli questa sera?

