Roberto Ciufoli/ Il vero stratega è lui? Ai compagni: “Io mi scuso ma…”

Roberto Ciufoli stratega all’Isola dei Famosi 2021?

Roberto Ciufoli nasconde qualcosa sotto quella corazza? All’Isola dei Famosi 2021 è ormai giallo sul comportamento e su quella che è la vera indole dell’attore che continua a mietere successi presso i suoi compagni soprattutto da quando è tornato sulla retta via scusandosi. Proprio grazie a questa sua manovra e al chiarimento ottenuto con Andrea Cerioli, la scorsa settimana si è salvato dalla nomination sicura in cui, invece, è finita proprio Fariba per mano del tronista bolognese. Questo ha scatenato una vera e propria guerra su Playa Reunion per via del comportamento della persiana ma Ciufoli non sembra scosso e non sembra scalfirsi davanti a niente e nessuno, ma è davvero così calmo come vuole fare credere o dopo le nomination di gruppo che lo hanno travolto adesso ha paura di esperimere il suo vero io? Ubaldo Lanzo gli ha consigliato di far venire a galla Roberto e lasciar perdere Ciufoli, forse c’è un suo lato nascosto, magari proprio quello di stratega, che ancora non è venuto a galla?

Da quale parte sta Roberto Ciufoli?

Cosa ne sarà di lui questa sera? Roberto Ciufoli ha evitato il peggio nella scorsa puntata dell’isola dei Famosi 2021 e lo stesso potrebbe accadere questa sera visto che l’attore in queste ore è passato in secondo piano rispetto a Fariba e Vera Gemma che hanno attirato le ire dei naufraghi. Cosa ne pensa l’attore del loro comportamento? Avrà modo questa sera di prendere una posizione o ancora teme il peggio dopo quello che è successo? Toccherà aspettare per capire quale sarà la sua posizione su questi scontri anche se sicuramente Fariba non sarà tra le opzioni.

