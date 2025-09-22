Roberto Ciufoli, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del recente calvario della malattia: “Il tumore al rene? E’ andato via!”

Aveva destato l’apprensione degli appassionati alcune settimane fa con il racconto del tumore al rene; Roberto Ciufoli, che ha fatto dell’ironia il suo cavallo di battaglia, ha affrontato la malattia sempre con il sorriso e raccontandosi in maniera serena. Il calvario si è fortunatamente concluso, necessaria è stata la rimozione del rene intaccato dal brutto male ma oggi, ospite a La Volta Buona, l’attore ha rassicurato tutti a proposito delle sue condizioni.

“Come sto? Ora diciamo bene, ho passato una disavventura ma sto bene. Quello che aveva problemi è il mio rene, che hanno tolto, se n’è andato”, inizia così Roberto Ciufoli reduce dall’operazione per rimuovere il rene intaccato da un tumore. L’attore, ancora una volta, si è distinto per la sua capacità di raccontare un momento così difficile con il sorriso; in particolare, ha colpito un gesto che a sorpresa ha letteralmente mostrato a Caterina Balivo. “Ti dirò, ti faccio una sorpresa; non è vero che ce n’è solo uno perchè quello tolto me lo sono fatto tatuare!”.

Un tatuaggio per esorcizzare la malattia e il calvario, sicuramente anche le paure; Roberto Ciufoli ha oggi un sorriso ancor più smagliante dopo aver debellato il tumore al rene e lo si evince dallo spirito incalzante a La Volta Buona di Caterina Balivo. Quando me l’hanno detto che avrei dovuto asportare il rene? Poco prima che partisse… Adesso devo stare attento, non posso più venderlo per comprare una casa; ne ho uno solo, dovrò stare attento!”. L’ironia dell’attore conquista anche la conduttrice: “Che bello avere il carattere e la sua prontezza di spirito”.

Cambiando argomento, Roberto Ciufoli si è espresso anche a proposito del possibile ritorno della ‘Premiata Ditta’. “E’ un amore senza fine, la possibilità che ritorni? Più probabile nel 2026 quando ci sarà il nostro 40esimo anniversario. E’ una ricorrenza che merita di essere celebrata”. E a proposito del rapporto con Pino Insegno ha invece raccontato: “Amicizia senza fine proprio perchè ci sono stati alti e bassi; ma non perchè ci siano state grandi discussioni. Abbiamo uno splendido rapporto, un amore fraterno, come con Francesca e Tiziana; siamo come parenti”.