Roberto Ciufoli, cosa sappiamo della sua vita privata? L'amore per la moglie Theodora Bugel e i due figli Jacopo e Romeo

Comico e attore, Roberto Ciufoli è un volto dello spettacolo noto ma allo stesso tempo riservato. L’attore, infatti, non parla spesso di sé e di quelle che sono le dinamiche della sua vita privata: ecco allora che le poche informazioni che abbiamo, ci vengono proprio da lui, che ogni tanto si è sbottonato raccontando qualcosa in più sulla sua vita privata e in particolar modo sull’amore con sua moglie. Sappiamo infatti che Roberto Ciufoli è sposato dal 2011 con una donna, Theodora Bugel, con la quale conviveva già da sette anni prima di convolare a nozze. “Stiamo insieme da 20 anni, un grande amore: lui era il mio vicino di casa, sempre a Roma, e veniva a bussare per avere ogni volta qualcosa di diverso. Ogni scusa era buona” ha rivelato la moglie di Roberto Ciufoli.

“Sapevo dove lavorasse e tutte le strade passavano da quel posto, alla fine l’ho presa per stanchezza” ha confessato lui, che dunque aveva perso la testa per quella giovane che solamente dopo diverso tempo è riuscito a conquistare. I due sono prima andati a convivere e poi nel 2011 si sono sposati, riuscendo a diventare anche genitori di un bambino, Romeo, che inizialmente non arrivava e che quando è venuto al mondo, ha portato una grande gioia nella vita dei genitori.

Roberto Ciufoli, chi è: il percorso difficile per avere il figlio Romeo

Già papà di un altro ragazzo, Jacopo, Roberto Ciufoli con la moglie Theodora Bugel ha avuto un altro figlio, Romeo. Il percorso per la paternità non è stato semplice per il comico e attore, che con la moglie ha dovuto affrontare un lungo percorso prima di diventare nuovamente papà e mamma. Il comico ha parlato infatti di un percorso molto complesso, con la fecondazione assistita, fortunatamente andata a buon fine dopo diversi tentativi. I due sono ora felici con il figlio Romeo.